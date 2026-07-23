Así serán las nuevas paradas de bus en Zaragoza: de pantallas con tinta electrónica como los ebooks a cámaras de conteo

Una parada de bus en Zaragoza y, en circulo, imagen de una parada con pantalla E-Paper. E.E Zaragoza

Las paradas de autobús en Zaragoza cambiarán por completo. Así se señala en el informe sobre la oferta presentada por Avanza Zaragoza para el concurso de la gestión del autobús público en la ciudad.

La empresa, que ha sido la única interesada, ha ofrecido un coste de 1.186.888.054,40 euros (sin IVA) por gestionar el servicio. Unos 26 millones menos de lo propuesto por el consistorio inicialmente.

Además, entre muchas otras cosas, desde Avanza proponen un cambio radical de las marquesinas. Se plantean tres tipos de postes inteligentes, que buscan mejorar la información para el usuario.

El primero contempla la instalación de pantallas E-Paper de 25,3 pulgadas, es decir, como las que se utilizan en los e-books aunque más grandes. Estas tendrán alimentación eléctrica y batería de respaldo con autonomía de hasta cuatro días ante fallo de suministro.

Este tipo de herramientas ya se llevan a cabo en otras ciudades del mundo como, por ejemplo, en Sydney.

Otro tipo de postes

En otras paradas con mayor carga informativa se plantea la instalación de postes con doble pantalla (una de 13,3 pulgadas y otra de 25,3). Se pretende así que se visualice de manera simultánea los tiempos de llegada, así como avisos o incidencias que se den en el servicio.

Habrá otras que tengan un poste también de doble pantalla, pero que se recarguen mediante paneles solares. Estas se instalarán en los entornos sin acceso a red eléctrica, garantizando un funcionamiento autónomo de hasta cuatro días sin aporte energético externo.

Se proponen pantallas interactivas, con cuatro botones y 10 táctiles en zonas todavía por determinar, para que los usuarios tengan acceso a distintos menús e información disponible.

El sistema integra, además, tanto información visual como auditiva, reforzando la accesibilidad universal.

Control de aforo

Además, en estas paradas inteligentes se irá un paso más allá. La oferta contempla la instalación de cámaras analíticas que permitan monitorizar de forma continua el entorno de la parada.

Esto permitirá que el servicio obtenga información clave para la gestión operativa del transporte, ya que se señalará cuántas personas hay esperando y quién de ellas lleva carrito o son personas con movilidad reducida.

Lo mismo para distinguir elementos como bicicletas, patinetes, coches o autobuses que estén detenidos en la zona, identificando posibles obstáculos y reforzando la seguridad.

Seis cámaras de vigilancia

En el interior de los vehículos también habrá cambios. Avanza plantea la instalación de seis cámaras de videovigilancia. Esto serviría tanto para incrementar la seguridad en los vehículos como para la detección de personas con movilidad reducida y sillas de ruedas por bus.

El modelo de las validadoras también se mejora. Será formato ePass-P e incorporará una pantalla a color mejora la legibilidad y la calidad de la información proporcionada al usuario durante la interacción.

Funcionarán para distintos formatos de billete, incluido el código QR, y serán compatibles con los títulos actualmente en uso, así como los que puedan implantarse en el futuro.