La "locura" por comprar las réplicas de la Copa del Mundo que hace Julio: "Lo he vendido casi todo y he encargado más"

Julio Riverés, artesano y dueño de Trofeos Deportivos River's en Zaragoza, fue un visionario.

Cuenta que, nada más conocer que España jugaba la final del Mundial contra Argentina, se tiró "un poco a la piscina" y encargó "200 réplicas de la Copa del Mundo" para venderlas en su tienda.

Y no cualquier imitación. El trofeo mide unos 28 centímetros, la copa es de resina y lleva un baño de color dorado. "No, no es oro", confirma entre risas Julio.

Tiene un precio de 47,25 euros, aunque también hay más pequeñas. "De unos 22 centímetros, que ya cuesta 36,25", detalla el artesano.

Pese a las inseguridades que llegaron después de haber hecho el pedido la semana pasada, las copas se han convertido en todo un éxito y, en cuestión de dos días, "ya están casi todas vendidas".

"Pensé que me había venido arriba"

Y, con tal 'boom', Julio no ha dudado en encargar otra tanda. "La gente se ha volcado a venir a por ella", confirma, detallando que ya tiene unos 140 pedidos.

Aunque el lunes, después de la fiesta de la victoria, el artesano asegura que se asustó. "Pensé que me había venido arriba y que iba a tener copas hasta el próximo Mundial en Estados Unidos", declara, entre risas.

Los trofeos, en ambos tamaños. E.E Zaragoza

Pero la cosa empezó a cambiar el martes, una vez pasada la euforia y en pleno apogeo nostálgico de haber conseguido la segunda estrella.

"Ahí ya empezaron a llegar pedidos y, este miércoles, ya ha sido una locura", afirma.

2010, la primera

Estos trofeos no son una novedad. Todos los años -en los que hay Mundial, claro- manda fabricar una tanda de copas del Mundo. "Lo llevamos haciendo toda la vida. Es un trofeo que se repite año tras año en nuestro catálogo", dice.

A partir del 2010, cuando España consiguió su primera estrella, todo cambió. Ese año, Julio recuerda que, a diferencia de los anteriores, decidió encargar un par y ponerlas en el escaparate.

Desde entonces, "fue un fondo de armario que, sí o sí, tiene que estar en la tienda todos los Mundiales".

Fachada de la tienda Trofeos Deportivos River's. E.E Zaragoza

Este año, en realidad, no fue hasta la semana pasada cuando ya tomó la decisión. "La verdad es que durante el mundial existía ahí la posibilidad de ponerlas en marcha, pero tampoco con mucho énfasis", declara.

Eso sí, una vez confirmado que España era finalista y que su rival para este domingo pasado iba a ser Argentina, Julio no lo dudó.

Unas copas especiales

La copa es la misma que Julio pone en el catálogo todos los Mundiales, aunque, este año, ha decidido ir un paso más allá.

"La diferencia de otras ocasiones es que, para esta, hemos hecho en la parte frontal las dos estrellas con la palabra campeones. También, en un lado, hemos puesto el resultado del mundial del 2010 y, en el otro, el de este domingo pasado", explica.

Incluso hay algunos clientes que han pedido una inscripción personalizada. "Por ejemplo, un señor, que ya nos compró en el anterior Mundial, ha vuelto este año para pedirnos la del 2027 con el logo de su gimnasio", recuerda.

Y es que, a Trofeos River's han ido personas de todo tipo a comprar la Copa del Mundo. "Desde el aficionado que quiere tenerla en su casa, hasta los abuelos que se la quieren regalar a sus nietos o nietas", asegura.

Pero no solo hay trofeos especiales para el campeonato del mundo. Julio confirma que también prepara el galardón para las Eurocopas e, incluso, para las Champions. "Aunque tienen menos éxito. Es que, un Mundial es un Mundial", declara.