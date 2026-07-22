Zaragoza se prepara a lo grande para el eclipse solar: conciertos gratuitos y visitas guiadas especiales

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a los concejales de Presidencia y Cultura, probando las gafas de protección. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Quedan ya menos de tres semanas para que llegue uno de los momentos más esperados del año: el eclipse solar.

Aragón es uno de los territorios privilegiados para observar este fenómeno astronómico que se producirá el miércoles 12 de agosto y que la península ibérica no presenciaba desde hace más de un siglo.

Dadas las expectativas, la capital de Aragón se ha preparado a lo grande para este evento histórico que acogerá a miles de visitantes y otros tantos ciudadanos que no quieren perdérselo.

Y no es para menos pues, al menos, la previsión hotelera es de una ocupación del 100%, según lo ha avanzado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Entre ellos, está prevista la llegada de unas 40 personas procedentes de distintos lugares del mundo vinculadas a la Alianza de Observatorios Históricos, además de visitantes y profesionales interesados desde Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros países.

En Zaragoza y según la previsión del Observatorio Astronómico Nacional, la fase parcial comenzará hacia las 19.34 y la totalidad se alcanzará en torno a las 20.29, cuando la Luna ocultará completamente el Sol durante algo más de un minuto.

El fenómeno se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste, y concluirá prácticamente con la caída de la noche (21:07), una circunstancia que hace especialmente importante elegir zonas abiertas y despejadas para su observación hacia el oeste, evitando tener edificios o arbolado delante.

Dispositivo transversal

La alcaldesa ha asegurado que desde el Gobierno municipal se está trabajando en un gran dispositivo en el que participan diferentes servicios municipales, como Policía Local, Protección Civil, Movilidad o Limpieza Pública, entre otros.

Entre las medidas de movilidad que se llevarán a cabo el 12 de agosto, la regidora destaca que, durante el momento del eclipse, "la velocidad máxima en todo el término municipal de Zaragoza quedará limitada a 30 kilómetros por hora y será obligatorio circular con las luces de cruce encendidas".

Además, Chueca ha recomendado a los ciudadanos que eviten los desplazamientos en vehículo privado durante esa franja horaria si no son estrictamente necesarios. También ha invitado a extremar la precaución en los desplazamientos peatonales y evitar el cruce de calzadas hasta que el alumbrado público esté encendido.

El dispositivo prestará especial atención a los puentes sobre el río Ebro, ya que es uno de los puntos de la ciudad que pueden concentrar a un elevado número de personas durante la observación del eclipse.

Puentes cortados

Para garantizar la seguridad de los peatones y ordenar la movilidad, se prevé restringir el tráfico de vehículos en varios de los puentes, que quedarán reservados para uso peatonal durante el dispositivo.

En concreto, se propone el corte al tráfico rodado en el Puente de la Almozara (en su lado oeste y en el paseo central elevado, donde también se impedirá el paso de bicicletas y vehículos de movilidad personal), el Puente de Santiago, el Puente de Piedra y el Puente del Pilar en su lado oeste, además del puente central, que ya cuenta habitualmente con tránsito restringido a peatones.

Por su parte, el lado este del Puente de la Almozara y el lado este del Puente del Pilar se reservarán exclusivamente para el paso de los servicios de urgencia, que podrán utilizarlos en ambos sentidos de circulación bajo supervisión de la Policía Local. La pasarela del Voluntariado permanecerá cerrada al tránsito peatonal durante el dispositivo.

También se reforzará la movilidad del 10 al 13 de agosto, con unidades dobles de tranvías para facilitar los desplazamientos en transporte público. La red de autobús urbano también se intensificará durante esos cuatro días con dotaciones y frecuencias correspondientes a la primera quincena de julio.

Limpieza

Tras las imágenes que dejó la fiesta de celebración de la victoria de La Roja en la plaza del Pilar, la alcaldesa ha asegurado que se llevará a cabo también un refuerzo extraordinario de la limpieza pública en los puntos donde se prevé que se concentre la ciudadanía.

Y es que, no se ha fijado ninguna ubicación concreta "por motivos de seguridad". Natalia Chueca ha explicado que, debido a que no se conoce a la totalidad el número de espectadores que atraerá el fenómeno a la ciudad, no se ha emplazado a las personas a ningún punto concreto.

Eso sí, la alcaldesa ha recomendado que los ciudadanos "eviten visitar zonas de monte para evitar desorientaciones ya que, uno va de día pero vuelve de noche". Ha recordado, además, la importancia de llevar gafas homologadas durante el eclipse, así como "protegerse del calor ante estas temperaturas extremas a las que ya nos vamos acostumbrando en Zaragoza".

Asimismo, ha avanzado que habrá un refuerzo de los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que incorporarán "el máximo número de efectivos disponibles durante la jornada".

Conciertos gratuitos

Y, como no puede ser de otra manera, la plaza del Pilar volverá a ser el centro de la fiesta con conciertos gratuitos.

Los espectáculos se ubicarán junto a la fuente de Goya, al caer la noche.

El lunes 10 de agosto, a las 21.00 horas, actuará The Cucumbers, formación especializada en versiones de rock, pop e indie en directo.

El martes 11 de agosto, también a las 21.00 horas, será el turno de Starkytch Pinchadiscos, dúo con una larga trayectoria sobre los escenarios y una propuesta festiva basada en grandes éxitos, humor y baile.

El miércoles 12 de agosto, tras el eclipse, la programación continuará a las 21.30 horas con Cocktail Tributov, banda de versiones y medleys que plantea sus conciertos como una gran fiesta musical con éxitos de distintas épocas y estilos.

Rutas y visitas guiadas

Ante la llegada de visitantes, Zaragoza Turismo desplegará una programación especial entre el 7 y el 16 de agosto (excepto el día 12), con visitas guiadas, recorridos por el casco histórico y la ribera del Ebro y servicios dirigidos también al público internacional y familiar.

Del 7 al 16 de agosto se ofrecerán visitas guiadas al atardecer, a las 19.30 horas, con salida desde la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar. El itinerario, de 90 minutos, incluirá la Basílica del Pilar, el Ayuntamiento, La Lonja, La Seo, el Arco del Deán, el paseo Echegaray y el Puente de Piedra, con referencias específicas al eclipse.

La programación se completará esas mismas fechas (excepto el día 12), con rutas guiadas por el Casco Histórico y la ribera del Ebro. También se ofrecerán recorridos en inglés y francés y la visita a las dos catedrales, con acceso al interior de la Basílica del Pilar y La Seo.

Durante esas mismas jornadas, el bus turístico contará con un recorrido especial al atardecer, también a las 19.30 horas, con salida desde la calle Don Jaime I y reserva previa de asiento. El trayecto permitirá acercarse al patrimonio monumental, cultural, gastronómico y turístico de Zaragoza e incorporará explicaciones relacionadas con el fenómeno astronómico.

A estas propuestas se sumarán los servicios habituales del bus turístico diurno, el bus nocturno y el Megabús para público infantil y familiar. El 12 de agosto, el bus turístico diurno funcionará únicamente en horario de mañana, hasta las 13.30 horas.