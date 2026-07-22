Se buscan caballos policías en Zaragoza: estos son los requisitos para ser uno más de la plantilla

Agentes de la Policía Local, en el centro de Zaragoza. E.E Zaragoza

No hay dos sin tres. La Policía Local de Zaragoza vuelve a lanzar un tercer intento para aumentar su plantilla.

Tal y como lo anunciaron hace ya casi un año, el cuerpo necesita renovar la plantilla de los caballos policías cuanto antes.

El equipo cuenta a día de hoy con seis agentes-caballos. Entre ellos Parzival, con 19 años al servicio, y Teneré, con 14 años, que están ya con la jubilación a la vuelta de la esquina por problemas de salud.

Concretamente, ambos sufren de artrosis, patología en el aparato locomotor incompatible con el servicio, que hace prever que ambos semovientes tendrán una pronta baja definitiva del servicio.

Y, teniendo en cuenta que los caballos que forman parte de la Unidad necesitan una media de 2 años para alcanzar la preparación "óptima y necesaria" para el servicio activo y operativo policial, desde la Policía Local han vuelto a poner en marcha un casting para captar los mejores agentes.

La labor diaria de estos policías tan especiales consiste, entre otras cosas, en la vigilancia y control de las zonas verdes de la ciudad, así como en su labor representativa de Policía Local en actos institucionales y de relevancia cultural y social,

Es la tercera vez que se saca a licitación la compra de estos animales. La primera licitación parecía que iba a ser la definitiva. Fue lanzar la 'oferta de trabajo' y anunciar la incorporación de los dos nuevos "policías".

Aunque no salió muy bien porque, poco tiempo después volvieron a sacar a licitación este contrato menor. ¿El motivo? "No cumplieron los requisitos", según aseguraron desde el cuerpo a este diario.

Así que volvieron a lanzar la oferta, sin mucho éxito. Eso sí, la oferta base es algo menor pues parte de 9.068,95 euros, frente a los 10.000 impuestos las otras dos veces.

Ahora han vuelto a reabrir el casting. Para la elección, los interesados deberán aportar vídeos, fotografías e incluso radiografías de los animales. Además de incluir informes clínicos y documentación de los orígenes de cada caballo (incluyendo información sobre sus progenitores).

Requisitos

Los vídeos tendrán una antigüedad máxima de 1 mes desde la publicación de oferta.

Eso sí, no vale cualquiera. Debe ser un potro macho y de Pura Raza Español con una edad de entre 20 y 36 meses. Además, la altura mínima del caballo debe ser de 1,5 a la cruz y la del semental progenitor de 1,55 metros a la cruz.

Del concurso quedan excluidos los caballos tordos.

Una vez ganado el 'casting', los semovientes deberán ser entregados en un plazo de 10 días naturales desde la notificación de la adjudicación en las dependencias de la Unidad de Caballería, ubicadas en la carretera de Castellón, en Zaragoza.