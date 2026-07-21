Zaragoza, a la vanguardia de la transformación digital con la ordenanza del gobierno del dato: así funciona

El Ayuntamiento de Zaragoza llevará al próximo Pleno municipal el dictamen de la comisión para la aprobación de la Ordenanza de Gobierno del Dato, una regulación pionera en el ámbito local con la que la ciudad aspira a convertirse en la primera capital española en disponer de una norma específica en esta materia.

La ordenanza establecerá el marco para gestionar de manera ordenada, actualizada, protegida y coordinada toda la información que maneja el Ayuntamiento, desde los datos relacionados con los servicios públicos, los trámites administrativos, la movilidad o el urbanismo hasta las ayudas, los equipamientos municipales y los principales indicadores de ciudad.

El concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, ha destacado que "Zaragoza fue pionera en impulsar y adaptar este modelo de gobierno del dato al ámbito local, y esta ordenanza confirma que estamos ante una regulación seria, técnica y de futuro". En este sentido, ha señalado que otras entidades locales también están comenzando a avanzar en esta dirección, entre ellas las que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), vinculada a la Federación Española de Municipios y Provincias.

"Esta ordenanza no trata de incorporar tecnología por el mero hecho de hacerlo, sino de utilizar mejor la información pública para que Zaragoza funcione mejor, sea más transparente y pueda ofrecer a sus vecinos unos servicios más útiles, ágiles y seguros", ha explicado García Muro.

Una ordenanza trabajada desde el diálogo

Durante el periodo de información pública, el proyecto de ordenanza no recibió ninguna alegación por parte de la ciudadanía. En la fase política de su tramitación se presentaron 44 votos particulares de los grupos municipales. De ellos, 13 fueron inadmitidos por razones legales y jurídicas, nueve recibieron el respaldo unánime de los grupos, doce fueron aprobados por mayoría absoluta y únicamente diez se votaron en contra.

García Muro ha asegurado que esta regulación "coloca a Zaragoza a la vanguardia de la transformación digital y la convierte en la primera capital de España en aprobar una Ordenanza de Gobierno del Dato".

Datos fiables

La Ordenanza de Gobierno del Dato permitirá avanzar desde una administración basada en documentos dispersos hacia un modelo que trabaje con información fiable y compartida entre las distintas áreas municipales. De esta manera, se reducirán duplicidades, se facilitará la coordinación interna y se dispondrá de mejores herramientas para adoptar decisiones basadas en datos reales.

Para los ciudadanos, su aplicación podrá traducirse en trámites más ágiles, una menor necesidad de aportar información que ya obre en poder del Ayuntamiento, mejores servicios digitales y un acceso más sencillo a la información pública. También favorecerá que empresas, universidades, entidades y profesionales puedan reutilizar los datos abiertos municipales para desarrollar estudios, herramientas y soluciones de interés para la ciudad.

La norma permitirá, asimismo, afrontar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial con datos de calidad, bajo criterios de seguridad y control y con pleno respeto a la protección de los datos personales.