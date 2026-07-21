La victoria de La Roja en Zaragoza, sobre ruedas: más de 13.000 viajes en bizi en cuestión de horas

La fiesta en plaza España por la victoria de La Roja. Javier Cebollada EFE

La victoria de España ante Argentina desató la locura en Zaragoza. Las calles se llenaron de miles de ciudadanos que celebraron por todo lo alto la segunda estrella de La Roja.

Prueba de ello son, además de las imágenes que quedarán para la historia, los cientos de desplazamientos en las bicis públicas que se llegaron a hacer en cuestión de horas.

El de los usos es, quizás, el mapa perfecto de la fiesta que se montó en Zaragoza. Sin bus ni tranvía a partir de las 00.00, la vuelta a casa en transporte público se quedaba reducida a una cosa: el Servicio Bizi.

A excepción de aquellos ciudadanos que o bien cogieron el coche, con la intención de celebrar con el sonido del claxon la victoria de España, o los que decidieron hacer el viaje a la vieja usanza: a pata y con paciencia.

Y es que, las horas de usos de la bici son, precisamente, la clave. A partir de las 17.00 horas fue cuando empezó el movimiento.

Hasta las 20.00, unas 6239 personas se desplazaron con bizi para llegar con tiempo a la previa. A partir de ahí, y más aún sobre las 21.00 cuando empezó el partido, el servicio se paralizó casi por completo.

El parón del partido

Pocos fueron los que, con la final del mundial en curso, se atrevieron a salir por la calle. Todas las miradas estaban puestas en el once español, salvo de aquellos que por otras cuestiones no quisieron o no pudieron.

Concretamente, 1.301 personas hicieron uso de bizi en las tres horas que duró, aproximadamente, el partido.

Ahora bien, una vez levantada la copa del Mundo por Rodri Hernández, volvió el movimiento. Bien porque aquellos que no vieron la final en la plaza del Pilar (que congregó a 32.400 personas)querían acercarse a plaza España para celebrar por lo alto, o aquellos que (al ser lunes laboral) no dudaron en recoger a tiempo, lo cierto es que las bicis llegaron a rozar los 2.000 usos.

Y lo mismo sucedió entre la 1.00, cuando se superaron los 1.700 usos, y las 2.00, cuando se alcanzaron unos 1.000. A partir de las 3.00 la cosa empezó a bajar y se realizaron unos 780 viajes.

A las 4.00 la fiesta llegaba a su fin para algunos, con unos 703 usuarios que volvieron a casa y otros madrugadores que recorrían ya su camino de los lunes hasta el trabajo.

A partir de las 5.00 pocos fueron los que usaron la bizi, bien por precaución o porque ya pocos quedaban en la calle. Quizás los valientes o, más bien, privilegiados que pudieron vivir la fiesta sin tener que madrugar el lunes.

Estas cifras multiplican por cuatro lo que el servicio suele alcanzar en un domingo ordinario. Por ejemplo, entre las 00.00 y las 6.00 del 13 de julio no se llegó a alcanzar en ningún momento los 500 viajes.