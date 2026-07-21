La DPZ se sumará a una manifestación en defensa de los toros en plena incertidumbre por la Feria del Pilar

La Diputación Provincial de Zaragoza asistirá este miércoles a la manifestación convocada bajo el lema “Zaragoza quiere toros” en defensa de la Feria del Pilar. Con este acuerdo, la DPZ mantiene su histórico apoyo a la tauromaquia mientras sigue trabajando para poder adjudicar cuanto antes la plaza de La Misericordia a una de las nueve empresas que se han presentado a la licitación.

La Diputación de Zaragoza está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le conceda la suspensión cautelar del acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que anuló el pliego del último concurso y paralizó el proceso de adjudicación de la plaza de toros.

El presidente, Juan Antonio Sánchez, ha reiterado su convencimiento de que los jueces darán la razón a la DPZ en el recurso presentado por dos empresas que también impugnaron el pliego anterior. Mientras tanto, la Diputación de Zaragoza ha decidido sumarse a la manifestación de este miércoles para seguir demostrando su apoyo y su defensa de la tauromaquia.

Los dos últimos pliegos para adjudicar la plaza de La Misericordia han sido anulados por el TACPA argumentando que el pliego tiene que ser un contrato o una concesión de servicios, no un contrato patrimonial.

Sin embargo, desde la DPZ argumentan que la modalidad del contrato patrimonial ya se utilizó en la anterior adjudicación del coso taurino y se utiliza también en otras muchas plazas españolas como las de Valencia, Bilbao, Santander, Cuenca, Colmenar Viejo, Manzanares, Olite o Sanlúcar de Barrameda.

“Llama especialmente la atención que uno de los empresarios que han recurrido el pliego por basarse en un contrato patrimonial sea el adjudicatario de la plaza de toros de Valencia, que se adjudicó precisamente mediante un contrato patrimonial”, subrayan desde la institución provincial.

“Deje de reírse de los zaragozanos”

A ese acuerdo no se ha sumado el PP, que exige al presidente provincial a que “deje de reírse de los zaragozanos” y no use esta manifestación para “lavar su imagen”.

“El PSOE no ha querido asumir ni una sola responsabilidad. Tras impedir que se celebre la feria del Pilar, ahora intentan hacer creer que ellos también son víctimas, cuando la realidad es que son los principales responsables de la situación que vive hoy la Plaza de Toros de Zaragoza”, ha afirmado la portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza, Maricarmen Lázaro.

Desde el PP explican que no podían respaldar un acuerdo que “pretendía presentar a la Diputación Provincial como defensora de una causa” cuando, dicen, “ha sido precisamente la gestión del equipo de gobierno la que ha llevado a la Plaza de Toros a estar sufriendo la situación actual”.