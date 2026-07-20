Las obras de la escuela infantil de Arcosur comienzan "este mismo verano": así se levantará el edificio "vanguardista"

Recreación de la nueva escuela infantil en Arcosur que se comenzará a construir en verano. Ayuntamiento de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La escuela infantil de Arcosur está cada vez más cerca de ser una realidad. El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde al proyecto ejecutivo que "comenzará muy pronto".

Así lo ha avanzado el concejal de Urbanismo Víctor Serrano, quien ha detallado que "probablemente las obras comenzarán este mismo verano".

Los trabajos correrán a cargo de Estudio Metro 7, empresa adjudicataria para levantar la escuela en un plazo de nueve meses y con un presupuesto de 2,9 millones. El equipamiento será una realidad para el segundo trimestre de 2027.

El edificio modular "de vanguardia", como lo ha definido Serrano, se construirá en la parcela ubicada entre las avenidas del Cierzo y del Torico. Se hará "copiando" la escuela infantil de Parque Venecia, "una fórmula que permitió hacer un equipamiento educativo de primerísimo nivel".

De hecho, la capacidad de alumnos será "muy similar" a la de Parque Venecia (que tiene 88 plazas) ya que el número de aulas es similar. "Aunque la de Arcosur será algo superior porque el patio exterior es un poco más grande", ha concretado Serrano.

Tendrá en total 1.116 metros cuadrados de superficie edificada que se distribuirán en "seis aulas, aseos infantiles, dormitorios, una biberonería, un aula de atención especial y un área polivalente", ha detallado el concejal.

Además, se incluyen cocina con despensa y office, almacén de la cocina, almacén, limpieza, lavandería, AMPA, lactancia, sala de profesores, vestíbulo, dirección, instalaciones, carritos, cortavientos, zona de juego y vestuarios. El espacio también contará con una zona exterior de estacionamiento.

Construcción

La construcción será "ecológica" con 43 unidades modulares fabricadas y construidas 'off site' (en fábrica). Una vez terminadas y unidas, estas serán trasladadas y "se ensamblarán y encajarán in situ", ha señalado Serrano.

Es la segunda escuela infantil construida bajo estos estándares. "Este tipo de construcciones en las que Zaragoza ya es pionera, en equipamientos educativos, permiten obtener una mayor calidad, ya que se instalará sin ningún tipo de deficiencia, y da como resultado un edificio mucho más sostenible", ha expresado el edil.

El confort climático del edificio estará "completamente garantizado gracias al sistema de ventilación y el despliegue tecnológico mediante aerotermia".

La iluminación natural y el aislamiento exterior se resolverán mediante la instalación de carpinterías de aluminio de gama superior.

Todos los amplios ventanales y puertas exteriores de las aulas incorporarán un doble acristalamiento de seguridad de bajas emisiones, con vidrios laminados, garantizando así una nula pérdida de energía y una excelente barrera acústica frente al ruido urbano.

Además, para asegurar la privacidad de los menores sin tener que renunciar a la luminosidad natural, se ha previsto la colocación de vinilos translúcidos en zonas estratégicas de las cristaleras, complementado con perfiles lacados en color negro y herrajes de alta resistencia que incluyen sistemas antipánico de empuje en las vías de evacuación de emergencia.

Espacios exteriores

Los patios de juegos contarán con extensas zonas de pavimento continuo de caucho con vibrantes colores rojo, naranja y gris claro, cuya función principal es amortiguar cualquier posible caída de los menores.

Las áreas ajardinadas estarán embellecidas con arbolado ornamental que incluye cerezos japoneses y frondosas moreras sin fruto, acompañados de caminos de gravilla decorativa con alto poder drenante y eficientes sistemas de riego automático.

"Todo el gran perímetro de la parcela escolar quedará firmemente delimitado y protegido por una robusta valla modular de acero galvanizado completada con chapa perforada, asegurando la total privacidad del recinto y culminando un proyecto constructivo que, sin la menor duda, marcará un importante hito arquitectónico en la atención integral a la primera infancia de este distrito en crecimiento", ha concluido Víctor Serrano.