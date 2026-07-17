Feijóo confirma a Natalia Chueca como candidata en las elecciones de 2027 en Zaragoza: "Lo mejor está por llegar"

Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Zaragoza con Jorge Azcón y las alcaldesas Lorena Orduna, Natalia Chueca y Emma Buj E. E.

Había pocas dudas, pero, para quien las tuviera, ya han quedado disipadas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado a Natalia Chueca como candidata a la Alcaldía de Zaragoza en las elecciones municipales de 2027.

Así lo ha confirmado la propia Natalia Chueca a través de sus redes sociales, lanzando un mensaje claro, que “lo mejor está por llegar”.

“Hace ya más de tres años que me disteis vuestra confianza. Tres años maravillosos en los que no he dejado de trabajar para que Zaragoza mejore, y ahora, con más ilusión que nunca, quiero seguir trabajando para vosotros, para seguir transformando Zaragoza y que brille como merece”, ha afirmado.

Chueca fue nombrada candidata a la Alcaldía en 2023 por Jorge Azcón, que iba a dar el salto a la política autonómica y, a la postre, a presidente de Aragón.

Esos comicios salieron casi a pedir de boca para el PP, que se retuvo los ayuntamientos de Zaragoza y Teruel, este con mayoría absoluta, y se hizo con el de Huesca después de 8 años en manos del PSOE.

Entonces, Chueca era concejal de Movilidad y Medio Ambiente, y fue designada por Azcón como su sucesora al frente de la capital aragonesa. Ahora, optará a un segundo mandato, que sería el tercero del PP en Zaragoza.

Orduna, también confirmada en Huesca

Además, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, también ha publicado un vídeo similar en el que confirma que Feijóo la ha designado como la candidata a la reelección.

"Asumo el reto con la misma ilusión y las mismas ganas que el primer día. El cambio se ha visto. El cambio y la transformación de Huesca en estos años son innegables, y hará un futuro para España", ha resaltado.

Procedente del mundo empresarial, Orduna fue elegida por Jorge Azcón en 2023 para arrebatarle la Alcaldía a Luis Felipe (PSOE) y recuperar el segundo ayuntamiento más importante de Aragón.

Aunque todavía no lo ha comunicado oficialmente, no se esperan sorpresas en la ciudad de Teruel, donde Emma Buj acaba de cumplir 10 años al frente del Ayuntamiento, y desde 2023 con mayoría absoluta.