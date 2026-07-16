Vox logra meter en Zaragoza la 'prioridad nacional' y el PSOE se queda a cero en sus propuestas

El salón de plenos de Zaragoza ha acogido este jueves la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la ciudad y, al igual que este pasado miércoles, ha resonado con fuerza la 'prioridad nacional', las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y la política "barriobajera", como lo han definido desde el grupo socialista.

Ya sea porque, a excepción de Zaragoza en Común, el resto de grupos ha aplicado el rodillo en las propuestas del PSOE (que no ha conseguido sacar ninguna adelante) o porque "han pasado las tres y no han comido", como bien ha bromeado la alcaldesa, lo cierto es que los socialistas no han acabado con muy buen sabor de boca.

Mucho menos, cuando Natalia Chueca ha cerrado el debate haciendo, nuevamente, una crítica hacia el Ejecutivo central. "Pese a las críticas exageradas e injustas de la oposición, en Zaragoza se pueden contraponer modelos a diferencia de lo que sucede en el Congreso de los Diputados, donde apenas hay capacidad de expresarse", ha expresado la regidora, intentando trasladar su agradecimiento a todos los partidos por su participación en el Debate.

Pero, intenciones aparte, lo cierto es que las palabras no han sido nada bien recibidas en la bancada de la izquierda donde los concejales del PSOE se han levantado de sus sillones y a punto han estado de abandonar la sala.

Desafortunado ha sido el comentario de Horacio Royo que, pese a haber dicho que lo de la alcaldesa ha sido de "política barriobajera", Natalia Chueca solo ha escuchado el adjetivo y, esta confusión, ya ha desatado completamente la locura en el salón de plenos.

"Váyanse si quieren", le ha espetado al Paco Galán, que se encontraba de pie. Su respuesta, en un ambiente ya tenso, ha sido ni más ni menos que estaba levantado porque le "dolían las piernas", haciendo referencia a las palabras de Lóren (portavoz del PP) quien este miércoles les echaba en cara que mucho dicen de usar la bici pero... "luego no tienen pierna".

Con este panorama, la alcaldesa ha concluido su discurso final diciendo que finalizaba este candente Debate porque eran ya pasadas las 15.00 y veía que los socialistas "tenían hambre".

Polémicas aparte, el PP ha conseguido sacar adelante todas sus propuestas. Eso sí, su socio más fiel no le ha secundado en todas e incluso se ha dado el panorama de ver a Vox diciendo que 'no' junto al PSOE y Zaragoza en Común. Ha pasado en la propuesta de elaborar un sistema de planificación de la movilidad para Zaragoza, así como en los puntos 2 y 3 de la iniciativa en la que los populares pedían respaldo para crear un nuevo conservatorio municipal de música.

Pero no han pasado pena en el Gobierno municipal porque ahí donde no se han encontrado con Vox, sí lo han hecho con la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, quien ha dado su voto a todas las propuestas del PP y viceversa.

'Prioridad nacional'

Donde sí han coincidido ambos partidos ha sido en aquellas propuestas que recogían la 'prioridad nacional'. Como, por ejemplo, la de poner en marcha el 'cheque bebé', unas ayudas municipales para las familias empadronadas en Zaragoza o con residencia legal en España de 5 o más años.

Lo mismo con la propuesta de Vox que solicitaba al Ayuntamiento un alineamiento con el Gobierno de Aragón y establecer un sistema de acceso a la vivienda protegida y asequible bajo el principio de 'prioridad nacional'. Una iniciativa que han apoyado desde el PP, aunque la concejal tránsfuga de los de Abascal, Marisa Gaspar, se ha abstenido en esta ocasión.

La derecha en bloque ha votado a favor de la propuesta del PP de condenar la corrupción del Gobierno de España y también han reprobado la gestión de la Diputación de Zaragoza con la plaza de toros.

Además, han sacado adelante una reclamación a la Diputación Provincial de Zaragoza la firma de un nuevo convenio de los barrios rurales.

Por su parte, Gaspar ha conseguido sacar todas sus iniciativas con el apoyo del PP y la no participación del resto de grupos por el pacto 'antitránsfugos'.

Así, el Gobierno municipal se ha comprometido a encargar un estudio sobre el modelo de Ópera en el Teatro Principal, a presentar un informe de viabilidad para intentar dar solución al lío en Mercazaragoza y a crear un servicio municipal de apoyo a cuidadores de personas mayores dependientes.

Los de Abascal han conseguido sacar adelante todas sus propuestas, a excepción del aparcamiento en altura en Las Fuentes que, pese a conseguir el voto a favor de los socialistas, no ha logrado rascar el 'sí' del PP ni de su tránsfuga.

Eso sí, han logrado por unanimidad que el Ayuntamiento de Zaragoza se alinee con los acuerdos del Gobierno de Aragón para mejorar el calor en las aulas de los colegios y los institutos.

Zaragoza en Común ha logrado rascar tres puntos de sus propuestas. Así, por unanimidad han sacado adelante la mejora de la información en las marquesinas y que se priorice la plantación de arbolado en los colegios públicos.

Además, todos los grupos (menos el PP) han solicitado "diálogo y buena fe" con la DPZ para firmar un nuevo convenio de barrios rurales.