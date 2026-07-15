Zaragoza impulsará una amplia renovación del Parque del Agua con 60 cerezos de flor rosa y una pradera naturalizada

El Gobierno de Zaragoza tiene previsto desarrollar distintas actuaciones destinadas a mejorar el estado de conservación de importantes espacios verdes de Zaragoza, como el Parque del Agua Luis Buñuel, el Parque Castillo Palomar o los propios Montes de Torrero. "Estos tres proyectos responden a compromisos adquiridos con los vecinos de estos barrios, y todos podrán comenzar a ejecutarse en el próximo mandato", tal y como ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca

En el caso del Parque del Agua, el objetivo es renovar diferentes infraestructuras que presentan un importante desgaste tras casi dos décadas de uso. El presupuesto global previsto en lo que se refiere a trabajos de mejora del verde urbano en el Parque del Agua es de aproximadamente 1 millón de euros.

"Hemos recuperado concesiones ruinosas como el Canal de Aguas Bravas tras años de abandono, a pesar de que costó 6 millones de euros. Y, ahora, en el la Antigua Hípica y el Parque Multiaventura crearemos el Bosque "Z", 60 cerezos de flor rosa y una pradera naturalizada", ha anunciado Natalia Chueca. El proyecto incluye también la renovación de fuentes, la impermeabilización del acueducto, la recuperación de caminos y la renovación del mobiliario.

Asimismo, la alcaldesa ha anunciado la elaboración de un Plan Director del parque Castillo Palomar, que contempla una actuación integral para modernizar este espacio verde de más de 55.000 metros cuadrados, dotándolo de una planificación que permita ejecutar de forma ordenada las diferentes intervenciones necesarias. La inversión estimada será superior a 1,5 millones de euros.

Montes de Torrero

Natalia Chueca ha anunciado, asimismo, la elaboración del primer Plan Básico de Gestión Forestal y Gestión del Uso Público del Monte de Torrero. "Vamos a invertir, por primera vez en décadas, en uno de los pulmones verdes de nuestra ciudad, los Pinares de Venecia. Son 471 hectáreas de pinar que llevan décadas dando calidad de vida al sur de Zaragoza y que hoy nos piden un cuidado distinto".

"Queremos reforzar su estabilidad, su biodiversidad y su capacidad de regenerarse por sí mismo. Será -ha añadido la alcaldesa- nuestra hoja de ruta para salvar, de verdad y no de pancarta, a los Pinares de Venecia. Sobre la mesa había un proyecto del año 2005 en el que se planteaba talar el 30% de los Pinares. Nuestro modelo es diferente".

La alcaldesa ha indicado que en los próximos 10 años se invertirán más de 4 millones de euros en repoblar sus claros con especies autóctonas, corregir la erosión de sus laderas y ordenar más de 83 kilómetros de sendas y caminos para que miles de zaragozanos puedan seguir disfrutándolo con seguridad.