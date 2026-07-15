Vox reivindica prioridad nacional y desregulación para Zaragoza y avisa a Chueca: "No somos socios de Gobierno"

La portavoz de Vox, Eva Torres, este miércoles. E. E.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha llevado este miércoles a la plaza del Pilar la prioridad nacional y la desregulación, pilares en los que el partido de Santiago Abascal ha basado sus pactos con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

La concejala ha reivindicado el apoyo de Vox a siete presupuestos del PP, pero a renglón seguido ha avisado a Natalia Chueca de que, aunque pretenden presentarles como socio de Gobierno, no lo son.

"Nosotros no nombramos consejeros ni creamos direcciones generales, no dirigimos áreas municipales y no participamos en las decisiones diarias del Gobierno. Nuestros votos han servido para incorporar medidas concretas, pero la gestión y sus resultados corresponden exclusivamente al Partido Popular", resaltaba.

Pese a su condición de socio preferente, la portavoz se ha mostrado especialmente dura al hablar de la gestión de Chueca como una sucesión de "chapuzas" por las que "ha renunciado exigir responsabilidades a nadie".

Como ejemplo ha puesto la polémica en torno al spa de Ranillas, que ha calificado de "muy grave".

A su juicio, la alcaldesa está instalada "en una burbuja". Esto ha hecho que la ciudad haya cambiado "muy poco".

Torres ha reconocido avances en los niveles de deuda, pero ha criticado la falta de cambios y reformas de calado. También ha afeado al PP que corriera a implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o que consintiera que se hiciera Hija Predilecta a la Casa de Palestina.

Para Vox, la ciudad sigue siendo líder en costes de estructura. "La Zaragoza burocrática va viento en popa, pero la Zaragoza real no tanto", exponía.

Es ahí cuando ha reivindicado la desregulación, ya que "gestionar mucho dinero no es sinónimo de gestionar bien".

En este sentido, ha alertado del "fin de ciclo" por el final de los fondos europeos y ha censurado el "lamentable espectáculo" de PP y PSOE con el convenio de los barrios rurales.

Sin proyecto de ciudad

La "ausencia de un proyecto de ciudad" en materia de movilidad ha centrado otro de los ataques de Vox. Para la portavoz, se necesita un sistema moderno, eficiente y preparado para el futuro.

No entiende Torres que les "engañaran" con el pliego del bus por "intereses electoralistas" y que se haya convertido la agenda climática "en el eje de cada decisión aunque perjudique al bolsillo de los zaragozanos".

"Los ciudadanos no necesitan más parches, sino ambición para construir la movilidad del futuro", añadía.

El "colapso" de una parte importante de la ciudad le ha llevado a decir 'reformas sí, pero no así', y sobre el aumento de la delincuencia no ha pasado precisamente de puntillas.

Para Torres, negar que existen bandas operando en la capital es "ofender la inteligencia de los vecinos". ¿Qué se necesita entonces? Más presencia policial y más videovigilancia en los barrios, dicen desde Vox.

Además, reclaman que se publiquen datos sobre incidencias por distritos, con tiempos de respuesta y tipos de actuaciones.

La formación cree que es momento de dejarse de anuncios y propaganda y que el PP se ocupe de que Zaragoza esté "limpia y cuidada".

Y también hay que acompañar el crecimiento residencial con equipamientos y movilidad, dado que, si esto no ocurre, se podrían "agravar otros problemas".

Uno de los proyectos del que nada se ha dicho, la depuradora de La Cartuja, debería ser, a juicio de Vox, "estratégico": "Eso sí es un proyecto esencial y no el fiasco de la ciudad del cine", decía Torres.

En su discurso no ha faltado la reclamación de medidas para fomentar la natalidad y de "prioridad nacional" para niños, jóvenes, familias y mayores en ayudas sociales, ayudas a domicilio y bonos sociales.

Y sobre la Romareda, ha censurado que mientras se está construyendo un estadio cinco estrellas haya falta de mantenimiento en otros equipamientos de los barrios y los barrios rurales de la ciudad.

A menos de un año para las elecciones, la portavoz ha querido dar un consejo a la alcaldesa: "Aparque el atril, las flores y las luces. No confunda el final del mandato con una campaña de auto homenaje. Quedan proyectos atascados y concesiones que aclarar. Se necesita honestidad, humildad y utilidad".