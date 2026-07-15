Chueca dibuja la "Zaragoza que no espera su turno": del Canal Imperial al 'cheque bebé' y un bosque de cerezos en la Expo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

"Zaragoza no espera su turno" son las palabras que han marcado los más de 90 minutos de discurso con el que Natalia Chueca no solo ha defendido sus tres años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, sino que ha dibujado ya una ciudad más allá del 2027.

La alcaldesa no ha dudado en hacer gala de sus logros durante este mandato, en el que dice haber conseguido ejecutar ya el 90% de su programa electoral.

Chueca ha sacado pecho de sus grandes proyectos, pese a los murmullos de la oposición, defendiendo grandes inversiones como la de Distrito 7 que su Gobierno "ha recuperado del abandono de la izquierda y que el próximo curso acogerá ya a 400 alumnos".

La Nueva Romareda también ha tenido su hueco en el discurso de Chueca. Según la alcaldesa, las obras, de las que se cumplieron dos años hace una semana, "avanzan a buen ritmo" para que Zaragoza sea sede del Mundial 2030 y reciba las miradas del mundo, tal y como está ocurriendo en Estados Unidos", ha afirmado.

El avance de la reforma integral del río Huerva, entre otros proyectos de renaturalización, le ha servido para exhibir otro de sus logros: coronar a Zaragoza como la Capital Verde de Europa.

Aunque no todo ha sido una mirada hacia lo conseguido, sino que la regidora ha abierto la puerta hacia el futuro más allá del 2027 con grandes proyectos como una reforma del Canal Imperial de Aragón, que supondrá una inversión de 17 millones de euros en en 93.163 metros cuadrados.

Y no solo eso, el Gobierno de Zaragoza también tiene previsto desarrollar distintas actuaciones destinadas a mejorar el estado de conservación de importantes espacios verdes de Zaragoza, como el Parque del Agua Luis Buñuel (con un bosque de cerezos), el Parque Castillo Palomar o los propios Montes de Torrero.

Los anuncios no han frenado aquí. Chueca ha confirmado que la compañía InPower Electric implantará en Zaragoza su nueva fábrica de sistemas de conversión de potencia, que verá la luz a principios de 2027.

La empresa invertirá 10 millones de euros en esta nueva planta, en la que creará 120 puestos de trabajo.

Pensando en el crecimiento de la ciudad, que previsiblemente alcanzará en unos años los 800.000 habitantes, Natalia Chueca ha confirmado que su Gobierno tiene la mirada puesta en los nuevos barrios, aunque también en los ya consolidados.

Ha anunciado así la elaboración de un estudio para definir la conexión de la capital hacia Arcosur y, por otro lado, hacia Delicias y San José. Aunque no ha concretado qué tipo de movilidad se implantará.

La ciudad de los 800.000 habitantes

"La ciudad de los 800.000 habitantes y nuevos desarrollos en el sur, este y oeste de la ciudad exigen planificación a medio plazo. Quiero que los pasos que demos sean firmes. Zaragoza necesita certezas y no promesas vacías", ha señalado.

Una conexión de la ciudad que pretende expandirse también hacia el extranjero. Y es que otro de los grandes anuncios que ha terminado de desdibujar la regidora en el Debate ha sido la de mejorar los vuelos del aeropuerto de Zaragoza.

Triplicará su número de destinos y duplicará el número de países gracias al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón que se firmará después del verano.

Más a corto plazo, Zaragoza contará en 2027 con un 'Cheque Bebé' para ayudar a las familias zaragozanas, dotado con 300 euros por niño nacido o adoptado y podrá canjearse en las farmacias.

Estas, además, se convertirán en espacios seguros para las mujeres que sufran violencia de género con el programa "Farmacias Seguras".

Sobre vivienda, Chueca ha avanzado que esta semana se aprobarán los trámites para que se puedan construir 249 viviendas protegidas en 3 solares de los barrios de Arcosur y Santa Isabel. Una operación con la que el Ayuntamiento percibirá en torno a 7 millones de euros.

Estos han sido algunos de los anuncios que la regidora ha anunciado durante su discurso, en el que han estado presentes importantes autoridades como el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las cortes, María Navarro; el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán; la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero; o el consejero de Fomento, Octavio López.

Dardos al PSOE

Las figuras de Beltrán y Ladrero, entre otros representantes políticos del PSOE en la sala, no han amedrentado a la alcaldesa, quien no ha pasado la oportunidad de abrir el debate con un dardo al presidente Sánchez, 24 horas después de la condena de su hermano.

Lo ha hecho transmitiendo calma a los zaragozanos y asegurando que "mientras sea alcaldesa" seguirá cumpliendo "con las obligaciones legales o reglamentarias" que exige su cargo.

"No como el Gobierno de España, que celebró su último Estado de la Nación hace cuatro años", ha denunciado abiertamente, nada más comenzar su discurso.

Tampoco ha olvidado mencionar en su discurso la polémica con la Diputación de Zaragoza, que hace menos de 24 horas ha amenazado con llevar a los tribunales al Ayuntamiento si no devuelven los dos millones no ejecutados del plan de barrios.