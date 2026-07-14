Piden ayuda para localizar a Alejandra, de 15 años: es de Villanueva de Gállego y lleva desaparecida desde el jueves

Cartel en el que se pide ayuda para localizar a Alejandra. E. E.

La familia pide máxima difusión y pone a disposición un número de teléfono, el 644 25 97 49, y el correo electrónico zafiromz4@gmail.com.

La familia de Alejandra Rodríguez, desaparecida desde el pasado jueves, ha hecho un llamamiento en redes sociales para localizarla tras cinco días sin tener noticias de ella.

La joven, natural de Villanueva de Gállego, fue vista por última vez en Zaragoza el pasado 9 de julio.

De complexión delgada y aproximadamente 1,65 metros de estatura, Alejandra Rodríguez Navarro tiene ojos marrones y cabello largo castaño oscuro y ondulado.

La familia y sus amigos ruegan máxima difusión y han habilitado tres canales para centralizar la información:

El número de teléfono 644 25 97 49, la cuenta de Instagram @CARLOSZJ5_ y el correo electrónico zafiromz4@gmail.com.

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