Fayón celebrará la XVIII Recreación de la Batalla del Ebro del 24 al 26 de julio

Más de 300 recreacionistas llegados de toda Europa recrearán el paso del Ebro, los combates y la vida en las trincheras.

La localidad zaragozana de Fayón se convertirá un año más en un gran escenario al aire libre para revivir uno de los episodios más duros de la Guerra Civil española. Del 24 al 26 de julio la localidad celebrará la XVIII Recreación de la Batalla del Ebro, una de las recreaciones históricas con más trayectoria y experiencia de España.

Durante todos estos años y gracias a un riguroso trabajo de documentación y a la implicación de la comunidad de recreacionistas, el evento se ha consolidado como un referente dentro del turismo histórico. Por ello, cada año, más de 300 recreacionistas y cientos de visitantes se reúnen en Fayón para presenciar el enfrentamiento más largo, cruento y decisivo de toda la Guerra Civil española.

La Batalla del Ebro, iniciada en la madrugada del 25 de julio de 1938, fue un combate que se saldó con más de 20.000 muertes en apenas unos días. Fayón, situado en el punto donde el ejército republicano cruzó el río para intentar recuperar terreno frente a las tropas franquistas, mantiene viva esta memoria histórica a través de esta recreación.

Los recreacionistas en plena Batalla del Ebro. Xavi Calzada. Ayuntamiento de Fayón.

Un evento declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2021 que concentra recreacionistas de distintos puntos de España -Aragón, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, Andalucía o Valencia- y de países como Francia, Inglaterra, Polonia o Estados Unidos. Todos ellos encargados de dar vida tanto al bando republicano como al franquista, así como a la población civil que sufrió la contienda en primera persona.

Un fin de semana de actividades para todos los públicos

El programa comenzará el sábado 25 de julio, día central de la recreación. Por la mañana, los asistentes podrán pasear por la feria de militaria y antigüedades, así como realizar una visita guiada a los dioramas, unos espacios recreados que permiten conocer, de la mano de soldados de ambos ejércitos, tanto la vida cotidiana como la vertiente bélica de la guerra.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, se abrirá el acceso a la zona de recreación, donde a las 18.00 horas comenzará la formación de tropas, seguida del paso del Ebro y la escenificación de los combates. Para finalizar, al atardecer, se realizará un emotivo acto de homenaje y recuerdo a las víctimas.

Momentos antes de la Batalla del Ebro durante la recreación. Xavi Calzada. Ayuntamiento de Fayón.

El domingo 26 de julio la actividad se trasladará a la Posición Nº36, una colina fortificada recuperada arqueológicamente, donde tendrá lugar la Trinchera Viviente “Los secretos de la Posición Nº36”. La actividad consistirá en una visita guiada que desvelará los hallazgos de este espacio histórico.

Durante todo el fin de semana permanecerá abierto el Museo de la Batalla del Ebro de Fayón, que reúne una amplia colección de material bélico y documentación recuperada en el propio término municipal.

Rigor histórico, vivencia teatral y un mensaje de paz

Más allá del espectáculo visual, que incluye vehículos históricos, caballería, aviación y armamento de época, la Recreación de la Batalla del Ebro explica la historia reciente de España desde una perspectiva vivencial y teatral, que permite al público situarse en el lugar y el momento exacto en que ocurrieron los hechos y comprenderlos de una manera cercana y directa.

Pese a recrear un episodio bélico, la organización insiste en que el mensaje final del evento es siempre de paz y de reconciliación, recordando el sufrimiento de quienes vivieron la contienda para poner en valor la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones que solo a través de la paz se consigue progresar.