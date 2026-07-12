Chueca encara su último gran examen antes de las elecciones mientras la oposición pasa factura a sus grandes proyectos

El Ayuntamiento de Zaragoza se prepara para una de las citas más señaladas en el calendario municipal: el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

La alcaldesa Natalia Chueca se enfrentará este miércoles, 15 de julio, a su último examen antes de las elecciones. La regidora deberá defender sus aciertos, intentando sortear las grandes polémicas que rodean a algunos de sus grandes proyectos, como Giesa y el Parque de Atracciones de Zaragoza, a los que, sin duda, se agarrará la oposición.

Chueca pasará lista de la transformación urbana que ha logrado poner en marcha su Gobierno, con grandes reformas como la del Coso, Avenida Valencia, el nuevo estadio de La Romareda, la regeneración del Huerva o el impulso a la vivienda pública (de la mano con el Gobierno de Aragón).

Todo ello, bajo el paraguas del mayor presupuesto de la historia que este ejercicio supera los mil millones de euros. Concretamente, la cifra asciende a 1.039.813.747 euros.

Cuentas que, un año más, consiguió sacar adelante con un apoyo 'in extremis' de los de Abascal, tras pactar cambios significativos para la Zona de Bajas Emisiones y en la estructura del Ayuntamiento.

Está por ver la manera en la que examinará Vox al Gobierno de Chueca, sobre todo ahora que la regidora ya no depende solo de ellos para encontrar la mayoría.

La llegada de Marisa Gaspar, concejal no adscrita y tránsfuga de los de Abascal en Zaragoza, tambaleó ligeramente el salón de plenos del Consistorio, metiendo tensión a los voxistas y dando oxígeno a Chueca en su tercer año como alcaldesa.

El PSOE tratará de sacar las uñas en un debate que podría ser el último de su portavoz, Lola Ranera, a menos que los socialistas erren en su búsqueda de un mirlo blanco.

Zaragoza en Común no se quedará atrás pasando revista al mandato de Chueca. Elena Tomás echará el ojo crítico a los proyectos y las decisiones del PP en Zaragoza, con la mirada puesta en unos comicios en los que podría acabar perdiendo voz con el posible salto de Chunta a los sillones de la capital, bajo el efecto 'Jorge Pueyo'.

La "confianza" de Chueca

Lo que está claro es que desde el Gobierno de la ciudad afrontarán el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2026 con "confianza" y, también, con la mirada puesta en el futuro y en los "grandes retos" de cara al próximo mandato, cuya forma en el salón de plenos decidirán las urnas.

Uno de ellos, que ya resonó con fuerza en los comicios aragoneses, será la ampliación del tranvía hacia los nuevos desarrollos de la ciudad (Arcosur) y otros ya consolidados (la línea Este-Oeste).

Aunque, a su modo de verlo, "Zaragoza ya ha recuperado el impulso, la ambición y la capacidad de transformar la ciudad con un proyecto sólido" que Chueca ha acabado de cumplir casi en su totalidad en tres años.

Así, la regidora enumerará en su extenso discurso la transformación "sin precedentes" que asegura estar llevando a cabo "en todos los distritos y barrios en la ciudad". No solo con la reforma de calles, sino con "la creación de nuevos equipamientos, la mejora de parques y el impulso a la vivienda asequible", siendo esta última "una prioridad" en su Gobierno.

Los arañazos del PSOE

El PSOE aprovechará el Debate sobre el Estado de la Ciudad para dibujar un escenario muy distinto. Los socialistas sostienen que, tres años después de la llegada de Natalia Chueca a la Alcaldía, Zaragoza es una ciudad con "más desigualdad, más abandono en los barrios y menos ambición" para afrontar los grandes retos de futuro.

A su juicio, el Ejecutivo local ha priorizado "la imagen, las fotos y la propaganda" frente a la resolución de problemas como el acceso a la vivienda, la limpieza, la pobreza infantil o el deterioro de los servicios públicos.

Tampoco comparten la gestión de la movilidad, que califican de "caótica" por las numerosas obras "sin una planificación adecuada" y con el objetivo, aseguran, "de llegar al próximo año electoral con los proyectos inaugurados".

Ranera también arañará con sus críticas en la gestión de las inversiones. Desde el PSOE recuerdan que, precisamente, el presupuesto más elevado de la historia del Ayuntamiento debía servir para impulsar obras como la futura línea 2 del tranvía y no "obras faraónicas" cuya ejecución, afirman, ha terminado siendo un "fiasco".

Como el cierre del Parque de Atracciones de Zaragoza o el proyecto "estrellado" de Giesa, del que, de nuevo, cuestionarán tanto el coste elevado (20 millones de euros) como "la participación de una empresa de formación privada que depende de financiación pública procedente del Gobierno de Aragón".

El examen sin "espectáculos" de Vox

La formación, liderada por Eva Torres, sostiene que su intervención el miércoles estará centrada en analizar "qué medidas están funcionando y cuáles requieren cambios". Y lo hará, dice, "lejos del espectáculo institucional para el beneplácito y el aplauso de la alcaldesa".

La idea, así, es hacer un examen "crítico", pero "constructivo". Es decir, la intención de Torres, en su primer debate de este calibre, es que todos los apuntes que se hagan sobre el mandato de Chueca "sirvan para algo y lo noten los zaragozanos".

Y, pese a que hasta ahora los de Abascal han sido imprescindibles para aprobar los presupuestos del PP en Zaragoza, insistirán en mantener una postura alejada de los mismos pues, aseguran, "no refleja el modelo de Vox".

Eso sí, pese a las posibles discrepancias, no todo serán críticas. Torres dice que no se le caerán los anillos al reconocer aspectos de la gestión de Chueca que "sean acertados", como "la refinanciación de los préstamos que viene de la izquierda y que estaban secuestrando el presupuesto".

Halagos aparte, Vox será crítico con otros aspectos como la movilidad, que consideran "uno de los principales problemas de la ciudad", o el "derroche" de recursos en proyectos que, a su juicio, "no responden a las prioridades de los zaragozanos".

La "expectación" de ZEC

Zaragoza en Común, por su parte, se muestra expectante ante la posibilidad de que la alcaldesa "nos anuncie algún evento nuevo en el que hacerse algún vídeo o más fotos".

Eso sí, Tomás no desaprovechará la oportunidad de utilizar la sesión para denunciar que el Gobierno de PP y Vox ha priorizado, a su juicio, los intereses privados frente a las necesidades de la mayoría.

Centrará su oposición en la política de vivienda, cuya inversión considera "insuficiente", y no pasará por alto lo que considera "un deterioro de los servicios públicos, el abandono de los barrios y la paralización de las políticas de movilidad sostenible y de lucha contra la emergencia climática".

También incluirá críticas a los grandes proyectos como Distrito 7, La Romareda o el Parque de Atracciones, que pone como ejemplo de "un modelo de gestión alejado de la ciudadanía".

La formación defenderá en su discurso un modelo de ciudad basado en "el refuerzo de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la igualdad, la sostenibilidad y una mayor participación vecinal", con el objetivo de construir, sostienen, una Zaragoza "más justa, más verde y que no deje a nadie atrás".

La intervención minuciosa de Gaspar

La concejal no adscrita Marisa Gaspar intervendrá en el debate con un minucioso repaso de algunos de los asuntos que, a su juicio, han marcado la actividad municipal en los últimos meses.

Al igual que el resto, abordará la gestión de grandes proyectos esperando, al fin, algo de "autocrítica" por parte del Gobierno municipal. Además, pondrá el acento en cuestiones sociales, alertando de cuestiones críticas como la atención a las personas mayores, el sinhogarismo y la "revitalización" de barrios envejecidos y nuevos desarrollos.

La edil también reivindicará una mayor apuesta por la cultura y el deporte base, lamentando, entre otras cuestiones "la ausencia de una temporada de ópera en Zaragoza". También reclamará más apoyo a la formación artística en disciplinas como la música, la danza o el teatro, y pedirá que el respaldo institucional al deporte "vaya más allá del fútbol".

Asimismo, reclamará abordar con urgencia la situación del Matadero y Mercazaragoza y mejorar las conexiones de la ciudad con el aeropuerto.