Cines Palafox estrena la primera sala IMAX de Aragón, la única de España en el centro de una ciudad

La nueva sala, equipada con tecnología IMAX with Laser, convierte a Cines Palafox en el único cine de España con una sala IMAX ubicada en el centro de una ciudad.

Zaragoza ya forma parte del mapa de las grandes experiencias cinematográficas. Cines Palafox ha inaugurado hoy la primera sala IMAX de Aragón y se convierte en el único cine de España con una sala IMAX ubicada en pleno centro de una ciudad.

En el acto de inauguración representantes institucionales, medios de comunicación, Socios Fundadores e invitados han podido conocer en primicia un proyecto que supone uno de los mayores hitos en la historia reciente del cine en la ciudad.

La sala incorpora la tecnología IMAX with Laser, el sistema de proyección más avanzado desarrollado por IMAX. Gracias a esta tecnología, las películas se proyectan con una imagen más luminosa, colores más intensos, un contraste superior y una definición extraordinaria.

Todo ello se complementa con un sistema de sonido de alta precisión, calibrado específicamente para esta sala, que permite percibir desde el detalle más sutil hasta las secuencias más espectaculares con una claridad excepcional.

El resultado es una experiencia cinematográfica que sumerge por completo al espectador en la historia y le permite disfrutar las películas exactamente como fueron concebidas por sus creadores.

Películas concebidas para IMAX

La programación de la sala IMAX de Cines Palafox estará formada por películas concebidas para sacar el máximo partido a este formato.

Muchos de los grandes estrenos actuales se ruedan con cámaras IMAX y se diseñan desde antes del rodaje pensando específicamente en su proyección en salas IMAX, ofreciendo una versión exclusiva con más imagen y una experiencia visual y sonora diferente a la de una sala convencional.

Además, la programación contará con títulos exclusivos para IMAX y con versiones especialmente adaptadas para aprovechar todas las posibilidades de esta tecnología, permitiendo disfrutar de las películas tal y como fueron concebidas por sus creadores.

Una apuesta por el futuro del cine

La incorporación de IMAX supone una apuesta estratégica para Cines Palafox y reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de la experiencia del espectador. Con esta apertura, Zaragoza se suma al reducido grupo de ciudades españolas que cuentan con una sala IMAX y refuerza su posición como referente cultural y cinematográfico.

Al mismo tiempo, Cines Palafox continúa escribiendo un nuevo capítulo en una historia ligada al cine desde hace décadas, combinando la esencia de una sala emblemática con la tecnología más avanzada del sector.

Comienza la semana inaugural de IMAX Palafox

Tras la inauguración celebrada hoy, Cines Palafox dará comienzo a la semana inaugural de la nueva sala IMAX. Desde el 10 de julio contará con una programación especial pensada para que los espectadores descubran todas las posibilidades del formato.

Podrá disfrutarse una selección de títulos elegidos por su espectacularidad visual y sonora y por su capacidad para exprimir al máximo la experiencia IMAX, ofreciendo al público una oportunidad única para redescubrir grandes películas en las mejores condiciones posibles.

La apertura oficial al público tendrá lugar el próximo 17 de julio con el estreno mundial de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, cuya primera sesión se celebrará a las 00.01 horas, coincidiendo con su lanzamiento internacional.