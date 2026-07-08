La DPZ exige al Ayuntamiento de Zaragoza 2 millones de euros en obras no ejecutadas en los barrios rurales

La Diputación de Zaragoza exigirá al Gobierno municipal 2 millones de euros por obras no ejecutadas dentro del convenio 2021-2024.

Así lo ha confirmado el presidente de la diputación, Juan Antonio Sánchez Quero, que ha informado, además, que la institución provincial va a convocar una comisión de seguimiento del convenio de barrios rurales para reclamarle esta cantidad transferida al Consistorio zaragozano.

"El día 14 vamos a reunirnos con los alcaldes de los barrios rurales para después convocar la comisión de seguimiento del convenio de barrios rurales. Ahí lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza es comprometerse a devolver los 2 millones de euros que dejó sin ejecutar por no haber realizado las obras las que se había comprometido, que se suman a los 4 millones que ya no les transferimos porque vimos que no estaban cumpliendo el último convenio. Por tanto del compromiso que adquirió el Ayuntamiento de Zaragoza solo ha cumplido un tercio: tenía que hacer obras nuevas por valor de 9 millones de euros y solo ha podido justificar obras por valor de 3 millones de euros", ha explicado el presidente.

Tras el pleno, y en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en Torrecilla de Valmadrid, Sánchez Quero ha acusado al Ayuntamiento de Zaragoza de haber cancelado "hasta en tres ocasiones" una reunión con la vicepresidenta, Teresa Ladrero.

"Siempre he dicho que estamos dispuestos a firmar un nuevo convenio de barrios rurales, pero tratando a Zaragoza exactamente igual que a los otros 292 municipios de la provincia, a los que reclamamos que nos reintegren los fondos que les transferimos cuando no cumplen con sus obligaciones. Además, es difícil hablar cuando el Ayuntamiento nos cancela las reuniones", ha lamentado el presidente, que además ha criticado que la alcaldesa "tampoco esté bien informada" sobre el origen del presupuesto de la Diputación de Zaragoza.

"Veo que la señora Chueca está en el mismo error que la concejala Paloma Espinosa, así que tengo que aclararle que la Diputación no recibe el presupuesto que recibe por los habitantes de la ciudad de Zaragoza, eso no es así, ya se cambió en su momento y nosotros por el número de habitantes de la ciudad de Zaragoza no recibimos ni un euro", ha señalado Sánchez Quero.