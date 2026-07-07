El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado hoy, martes 7 de julio, que la DPZ lanzará un plan extraordinario de ayudas para los municipios de unos 100 millones de euros. Además, el Plan Unificado de Subvenciones-PLUS 2027 va a ampliar su cuantía hasta los 75 millones de euros.

“Desde la Diputación de Zaragoza vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para potenciar a nuestros municipios económica, social y culturalmente y para que vivir en un pueblo no sea sinónimo de renuncia o de abandono, sino de desarrollo, y de bienestar y de igualdad de oportunidades”, ha destacado el presidente durante su intervención en la clausura de un foro municipalista organizado por El Periódico de Aragón en el salón del trono del palacio de Sástago.

En este sentido, Sánchez Quero ha recordado que el año pasado la Diputación de Zaragoza concedió ayudas por valor de más de 250 millones de euros a los 292 municipios de la provincia.

En 2026 ha anunciado que también va a haber un plan extraordinario de ayudas de unos 100 millones de euros que se sumará a los 50 millones del PLUS y a los 20 millones del plan Agenda 2030. “El año pasado nos saltamos el techo de gasto para poder poner todos nuestros recursos al servicio de nuestros pueblos y hemos tenido la suerte de que el Gobierno de España ha impulsado una modificación legal que nos exime de aplicar un plan económico-financiero y nos permite volver a disponer de nuestro remanente de tesorería”, ha explicado.

El presidente también ha anunciado que en septiembre la Diputación de Zaragoza convocará el Plan Unificado de Subvenciones 2027 para tramitarlo, como es habitual, por adelantado, y que además lo hará ampliando en un 50% el presupuesto para pasar de 50 a 75 millones de euros. El PLUS es la principal línea de ayudas que los 292 municipios de la provincia reciben cada año.

Plan Agenda 2030: otros 20 millones para caminos y servicios básicos

En su intervención ante más de 50 alcaldes y alcaldesas de la provincia, Sánchez Quero también ha adelantado a qué podrán destinar los ayuntamientos los 20 millones de euros con los que está presupuestado el plan Agenda 2030 de este año. “Diez millones de euros se destinarán a que los ayuntamientos podáis arreglar vuestros caminos reforzando la labor que ya lleva a cabo la Diputación a través de su parque de maquinaria y de la empresa pública Tragsa y otros 10 millones serán para proyectos de mejora de los servicios básicos municipales”, ha detallado el presidente.