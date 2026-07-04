Los bares de la plaza de toros, en vilo ante el "desastre" de perder la Feria Taurina del Pilar: "Esa semana nos hace el año"

Que en las Fiestas del Pilar 2026 no haya toros ni vaquillas supondría "una gran pérdida" para los bares del entorno de la plaza de la Misericordia; una auténtica "faena" que los mantiene en vilo.

Actualmente, el futuro de la Feria Taurina está todavía en el aire. La Diputación Provincial de Zaragoza anunció hace unos días que va a pedir medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para poder salvar el coso zaragozano en la semana más importante del año.

Es la segunda vez que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) tumba el pliego del concurso público para adjudicar la gestión de la plaza. Las empresas Tauroemoción y Nautalia pidieron la nulidad al entender que se configuró como un contrato patrimonial y no como concesión de servicios. Además, reclamaban que reproducía el mismo esquema que ya fue declarado nulo en el mes de febrero.

El primer concurso, de hecho, se anuló porque tenía la intención de regular la calidad de los festejos, el número de corridas o el precio de los abonos. En este segundo intento, la Diputación lanzó una nueva licitación que solo tenía en cuenta el desembolso económico del adjudicatario.

Y mientras todo se soluciona, los restaurantes y bares de la zona se mantienen a la espera con "mucha incertidumbre". "Esta semana nos hace el año. No tener toros ni vaquillas sería un desastre, podría suponernos perder más de 10.000 euros", asegura Paola López Navarro, camarera del local Azarina Fusion.

"Todos los días llenamos por la mañana con las vaquillas y los almuerzos, luego por las tardes con los toros los clientes vienen a comer, se echan el cubata y luego a la salida vuelven. Aquí esos días hay mucho ambiente", señala.

La trabajadora explica que, de hecho, fue durante las Fiestas de 2025 cuando tomaron las riendas del local. "Fue una semana caótica, pero muy agradecida económicamente", declara, e insiste en que "sería una pena, una gran pérdida para todos los bares de la zona".

Para Xinyun Jin, dueño del bar El Tauro, sería también "una pena muy grande". El hombre explica que, precisamente, su local (cuyo nombre y logotipo está inspirado en el mundo taurino) lo abrió en la zona de la plaza por la Feria Taurina. "Todos los que estamos aquí trabajando en hostelería vivimos de las Fiestas del Pilar. Ganamos mucho y nos supone el agosto", asegura.

Quero pide a Chueca que no se inmiscuya

Este mismo viernes la polémica por la plaza de toros volvió a ser tema de debate en la ciudad. El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, volvió a pedir a la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, que "no se inmiscuya en la gestión de la plaza de La Misericordia".

"No procede que el Ayuntamiento pretenda inmiscuirse en la gestión del coso de La Misericordia, cuando ni siquiera ejerce las competencias que tiene legalmente atribuidas. Porque tampoco podemos olvidar un hecho evidente: si hoy existe incertidumbre sobre el devenir del Coso de la Misericordia, no es por la falta de voluntad de esta Diputación de Zaragoza, sino porque determinadas empresas taurinas han decidido impugnar de forma reiterada los distintos procedimientos de licitación impulsados por esta Diputación durante los últimos meses", reiteraba el presidente en su carta.

Vox acusa a la DPZ de "mala fe"

El concejal de Vox, Armando Martínez, quien también este viernes acusaba a la alcaldesa de utilizar la tauromaquia de forma partidista. "Flaco favor hace nuestra alcaldesa, la señora Chueca, cuando sale en un vídeo abanderando la lucha por la tauromaquia y ofreciéndose a que le sea cedida la Plaza de Toros. Ojalá se cediese la Misericordia al Ayuntamiento de Zaragoza, pero no a este Gobierno del PP, es lo que le faltaba", expresaba el edil.

Se refería, así, a la posibilidad de que el Coso zaragozano terminara gestionado por la Oficina de Proyectos Estratégicos del consistorio. "Sumar más desastres de gestión como Distrito 7, el Parque de Atracciones o el Canal de Aguas Bravas al mundo de la tauromaquia sería un absoluto despropósito. La tauromaquia es algo muy serio y sumamente importante en nuestra ciudad, que congrega a más de 100.000 espectadores feria tras feria", criticó Martínez.

El concejal de Vox también contraatacó contra la gestión de la DPZ. No dudó en recordar que la postura de su partido "sigue siendo la misma que la que se adoptó durante el fracaso de la Feria de San Jorge, cuando se produjo aquel primer revolcón de la Diputación Provincial de Zaragoza por parte del Tacpa".

"Vox exigió a Sánchez Quero que se sentara con los profesionales taurinos, ganaderos y toreros para definir unos pliegos correctos que salvaran las irregularidades. No se hizo absolutamente nada, perdimos San Jorge y ahora nos encontramos exactamente ante el mismo escenario", reclama.

"Cuando se comete un error por primera vez, puede ser falta de diligencia. Pero cuando se repite el mismo error poniendo en peligro nada más y nada menos que la Feria del Pilar, esto ya no es un error. En Vox empezamos a pensar que es mala fe. El Gobierno de la Diputación Provincial se declara manifiestamente antitaurino; sabían que esto iba a pasar e insisten en el error", aseveró el concejal.

Asimismo, Martínez criticó el anuncio de nuevos recursos por parte de la DPZ, advirtiendo que "lo único que van a hacer es dilatar el procedimiento, en lugar de hacer lo que toca, que es sentarse con la gente del sector taurino y las empresas para sacar unos pliegos que cumplan jurídicamente todos los requisitos".

El PP pide a Quero que asuma responsabilidades

Por su parte, el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, solicitó al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que "abandone la estrategia de echar balones fuera y asuma de una vez sus responsabilidades".

"Lo que esperan los zaragozanos y todo el sector taurino no son excusas ni enfrentamientos estériles, sino que el presidente de la DPZ explique cómo va a garantizar que Zaragoza pueda celebrar con normalidad las vaquillas y las corridas de toros durante las próximas Fiestas del Pilar. La incapacidad de la Diputación para resolver un problema que ella misma ha generado no puede acabar perjudicando a toda la ciudad", señaló Lorén.

Lorén insistió en que "si el presidente de la Diputación no puede asumir la gestión de la Misericordia, se la ceda al Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como ha pedido la alcaldesa Natalia Chueca".