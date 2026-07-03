La alcaldesa de Zaragoza lanza una encuesta al ciudadano para ver el Mundial a lo grande: "¿Montamos algo el lunes?"

"¿Montamos algo el lunes?". Con esta pregunta en su canal de WhatsApp, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dejado caer a los ciudadanos que lo que queda de Mundial se vivirá a lo grande en la capital aragonesa.

Tras la gran victoria de La Roja este jueves contra Austria, que ha catapultado a los españoles hacia octavos, es el momento de empezar a soñar e ilusionarse con una segunda estrella.

Y, para vivir a lo grande lo que queda de Mundial, el Ayuntamiento de Zaragoza ya está preparando una gran cita para que todos los ciudadanos puedan disfrutar juntos del próximo partido del lunes, que se disputará con Portugal

La lucha contra el país vecino por llegar a cuartos será, quizás, uno de los encuentros más complicados y emocionantes de la Copa del Mundo de 2026. Será el momento de ver a las estrellas españolas darlo todo contra una Portugal con un Cristiano Ronaldo que lo dará todo en su último Mundial.

Así, con la perspectiva de que será un partido inolvidable, la alcaldesa no ha dado opción a que los ciudadanos digan que no. La elección, de hecho, estaba entre un "¡Sí, por favor!" y un "¡Por supuesto!".

Eso quiere decir que sí o sí habrá una pantalla grande para ver el partido el lunes. La gran pregunta ahora, y que todavía no han avanzado desde el Consistorio, es dónde se celebrará el encuentro zaragozano.

Una de las opciones podría ser montar la quedada en el Príncipe Felipe, como ya se hizo en la final de la Eurocopa. Aunque parece ser que la favorita de muchos ciudadanos es la de ver el partidazo en la plaza del Pilar con una gran pantalla, espacio que puede acoger a 45.000 personas y donde ya se han celebrado otros grandes eventos como el Monumental Tour, la Nochevieja o los conciertos durante las Fiestas.