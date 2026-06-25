Lío en el Ayuntamiento de Zaragoza: Natalia Chueca suspende durante 20 minutos el pleno

La plataforma Salvemos los Pinares de Venecia llevaba pancartas acusando de "chapuza" la gestión del Parque de Atracciones.

La temperatura ha subido en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Natalia Chueca ha suspendido temporalmente la sesión plenaria y ha convocado una junta de portavoces extraordinaria. Este parón se ha dado durante casi 20 minutos en los que han estado reunidos para retomar de nuevo el pleno.

Este parón se ha producido minutos antes de que comenzara la moción de Vox para la destitución del director general de proyectos estratégicos, José María Ruiz de Temiño, por su gestión del Parque de Atracciones.

La suspensión se ha dado cuando tocaba el turno de intervención de la Asociación Salvemos los Pinares de Venecia que se han levantado presentando pancartas con la consigna "Ampliación Parque de Atracciones = Chapuza".

Ante esta imagen la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reprobado la actitud de los presentes: "Por favor, tomen asiento, solo puede estar de pie la persona que tiene turno de intervención", ha iniciado. A lo que ha pedido que bajen las pancartas ya que según el reglamento no están permitidas.

La poca disposición de la asociación ha concluido con la interrupción del pleno hasta nuevo aviso y ha convocado una junta de portavoces.

Así tras la incertidumbre a los 20 minutos se ha reanudado tomando la palabra la portavoz de la Asociación Salvemos los Pinares de Venecia y se les ha pedido a los miembros de la asociación que se mantuvieran en la tercera fila.