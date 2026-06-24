Zaragoza se une para salvar el emblemático restaurante La Junquera tras el incendio: "Queremos ayudar"

Zaragoza mira triste hacia el sur de la ciudad. El motivo no es otro que la pérdida, por el momento, del emblemático restaurante La Junquera. Un incendio que aún está por determinar su origen terminó calcinando este negocio familiar de 1948 en apenas 30 minutos.

Las llamas de gran tamaño y la rapidez del incendio se han quedado grabadas en la retina de los zaragozanos que vieron este martes como este restaurante conocido por todos quedaba preso del fuego.

Ante este acontecimiento que ha impactado, sobre todo, al sector hostelero, la ciudadanía se ha querido unir para mostrar su apoyo a la familia Burillo que regenta el negocio. Fruto de la camaradería y de las ganas de apoyar ha nacido la iniciativa 'Salvemos La Junquera'.

Esta se trata de una campaña de recaudación de fondos con el fin de ayudar a reconstruir desde cero el restaurante que se ubica en el camino de la Fuente de la Junquera.

Iniciativa 'Salvemos La Junquera'

"Un montón de empresarios, amigos de fuera del sector de hostelería han estado llamando desde ayer porque tienen muchas ganas de ayudar", cuenta Iván Acedo, propietario del Grupo Aura y uno de los propulsores de esta iniciativa.

Ante las ganas de querer ayudar y mostrar su apoyo a la familia Burillo, la sociedad zaragozana se ha unido y de ahí nace esta idea con el fin de poder aunar fuerzas para poder levantar de nuevo La Junquera.

La iniciativa cuenta con el beneplácito de la familia que, según cuenta Acedo, se ha mostrado "muy agradecida" por las ganas de ayudar y arrimar el hombro de la población.

Por lo que todo aquel que quiera ayudar puede aportar su granito de arena a una cuenta que se ha abierto específicamente para ello: ES97 2085 0154 1503 3074 4157.

"Se trata de un movimiento de parte de toda la hostelería, amigos y clientes, que intentan ayudar", subraya Acedo.

"Esperamos volver pronto"

El propio equipo de La Junquera ha tenido un mensaje de agradecimiento a través de las redes sociales para todos los interesados en el bienestar de los trabajadores y propietarios.

Según han señalado en su cuenta de Facebook, el restaurante estará cerrado "hasta nuevo aviso". Si bien, a pesar de que solo ha pasado un día, han señalado que están "trabajando para afrontar esta situación y poder volver a recibiros lo antes posible".

"Queremos agradecer de corazón todo el apoyo, la ayuda y los mensajes de cariño que estamos recibiendo en estos momentos. Gracias también a todos los clientes que, a lo largo de los años, habéis formado parte de nuestra historia y de tantos recuerdos compartidos", han destacado.

Asimismo, han querido referirse a aquellos que tenían contratada una reserva en este tiempo para dirigirles al correo evento@lajunqueraocio.com para cualquier duda respecto a su situación.

Así, desde La Junquera mantienen la esperanza: "Esperamos volver a vernos pronto".