Confirmado por Espacio Zity: Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid actuarán juntos en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

El Espacio Zity continúa perfilando una de las programaciones más variadas de su trayectoria. El festival suma una nueva fecha a su agenda para las próximas Fiestas del Pilar con un cartel que reunirá a Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid el 13 de octubre de 2026, a partir de las 20.00 horas. La cita propone un recorrido por distintas vertientes del pop y el rock nacional en una misma noche.

Taburete regresará al escenario zaragozano tres años después de su última actuación en 2023, cuando consolidaron su conexión con el público local.

La banda liderada por Willy Bárcenas llega ahora tras su primer parón en una década para presentar en directo ‘El perro que fuma’, un nuevo trabajo que marca una evolución sonora sin renunciar a la identidad festiva que caracteriza a la formación. El concierto formará parte de una gira nacional en 2026 con una puesta en escena renovada.

También se incorporará al cartel Álvaro de Luna, una de las voces más reconocibles del pop español contemporáneo. El artista sevillano aterriza en Zaragoza inmerso en la gira de su nuevo álbum, Azulejos, con el que da un paso más en su desarrollo artístico.

Tras su etapa al frente de Sinsinati y el éxito de sus primeros discos en solitario, presenta ahora un repertorio más maduro, del que ya se han podido escuchar adelantos como “Dime dónde estás” o “Hasta el amanecer”.

Completa la propuesta Hey Kid, proyecto personal de Santi Vancells, que llega con la gira A nuevos lugares juntos otra vez. El artista se ha consolidado como una de las revelaciones recientes del panorama nacional, con más de 113 millones de reproducciones acumuladas y una presencia destacada en listas virales. Su sonido, a medio camino entre el indie y el pop de corte intimista, aportará una nota emergente al cartel.

Con esta triple incorporación, Zity refuerza su apuesta por la diversidad musical en su programación para las Fiestas del Pilar, combinando nombres consolidados con propuestas en ascenso dentro de la escena española.

Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir del 25 de junio a través de la web oficial del festival. Estos nombres se suman a los ya anunciados previamente, entre los que figuran SAIKO, Viva Suecia, Myke Towers, Blackworks, Malmö 40 y el Festival del Electrolatino.