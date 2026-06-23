Avanza redobla sus esfuerzos para minimizar el impacto del calor extremo en la flota urbana

Avanza ha reforzado las revisiones de los sistemas neumáticos y de climatización. AVANZA.

Ante la ola de calor extremo que se registra estos días, Avanza está realizando un importante esfuerzo para tratar de reducir el impacto de las altas temperaturas en la flota urbana. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio en condiciones de seguridad para pasajeros y conductores.

Hace ya unos días que el taller de Avanza activó el protocolo por calor extremo. Entre otras acciones, consiste en incrementar las revisiones de los sistemas más afectados como climatización y sistemas neumáticos (accionamiento de las puertas), así como de todos los vehículos retirados o con incidencia notificada durante el servicio.

Además, se han derivado recursos a la sección de climatización y reforzado el servicio de mantenimiento a través de proveedores externos.

Cuando las temperaturas superan los 38 grados en el exterior, los vehículos hacen un sobreesfuerzo para operar con unas condiciones de confort adecuadas. Por eso, las áreas de Operaciones y Mantenimiento de Avanza aplican todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y de los conductores, retirando incluso servicios de calle si es necesario.

Durante estas jornadas en las que aumentan las incidencias relacionadas con el calor extremo, el equipo del taller trata de anticiparse y gestionar cada situación para minimizar el impacto en el servicio.

Avanza cuenta con un programa continuo de mantenimiento preventivo, al que somete regularmente a todos los vehículos de la flota, que se intensifica en épocas especiales como el verano.