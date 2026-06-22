El Colegio de Veterinarios de Zaragoza conmemora su 125 aniversario en Belchite

Enrique Novales, director general de Calidad y Seguridad Alimentaria; Carmelo Pérez, alcalde de Belchite; Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Jesús García López, presidente del Colegiode Veterinarios de Zaragoza; y Yolanda Sevilla, vicepresidenta de la FAMCP. Colegio de Veterinarios de Zaragoza.

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza (ICOVZ) cumple 125 años y para celebrarlo, el pasado viernes 19 de junio, realizó una jornada en el Teatro Municipal de Belchite. En ella pusieron en valor una profesión que se define como el pilar invisible pero imprescindible de la salud animal, la salud pública y el bienestar social.

Más de 300 invitados, acudieron a Belchite, el lugar donde se constituyó en 1901 el Colegio de Veterinarios de Belchite. Pocos meses después se estableció de forma definitiva el colegio provincial en Zaragoza.

El acto estuvo presidido por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón. La consejera destacó que Aragón "necesita a sus veterinarios" para garantizar una ganadería fuerte, una alimentación segura y un medio rural con futuro.

Además, subrayó el papel estratégico de los veterinarios en áreas que la sociedad no siempre percibe, como la vigilancia sanitaria, la prevención de enfermedades y la inspección alimentaria.

Acompañaron a la consejera el presidente de la Organización Colegial Veterinaria de España, Gonzalo Moreno del Val; el presidente del Colegio de Zaragoza, Jesús García López; el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez; el director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales; la directora general de Salud Pública, Aitziber Lanza, el presidente de honor del ICOVZ, Juan José Badiola y la vicepresidenta primera de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) Yolanda Sevilla.

También acudieron los presidentes de los colegios veterinarios de diversas provincias.

Un homenaje con un toque artístico y cultural

Durante la jornada se inauguró en el parque municipal una escultura conmemorativa realizada en hierro por el artista Jesús Guallar. La obra rinde homenaje a los 125 años de servicio ininterrumpido de los veterinarios a la sociedad aragonesa.

Tras el acto institucional los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel y la actuación de la cantante aragonesa Carmen París, quien puso el broche de oro a una jornada que une historia y futuro.