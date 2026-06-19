El turiasonense David Chain gana el Concurso del Cartel de las Fiestas de Tarazona 2026

El cartel titulado “Rompiendo Moldes”, obra del turiasonense David Chain Esteban, ha sido elegido ganador del Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas de Tarazona “Javier Mayor Delgado” 2026. Este año, se han presentado al concurso un total de 17 trabajos.

El cartel ganador representa la mano del Cipotegato sosteniendo su característico palo, donde aparecen representadas todas las peñas de la ciudad, mientras que en la esfera figura el escudo del Ayuntamiento de Tarazona. Una composición que simboliza la unión y el espíritu festivo de la ciudad.

Se ha entregado un accésit a la también turiasonense Paola Resano Garcés por su obra “Montaña de Tomates”. El trabajo será reconocido con un diploma y se publicará en las páginas interiores del Programa Oficial de Fiestas 2026.

Los trabajos se han evaluado en dos fases, valorando la capacidad de las obras para transmitir la esencia y los valores de las fiestas, así como su impacto visual, creatividad y originalidad.

La decisión final tuvo lugar el pasado jueves, 18 de junio, tras la deliberación del jurado, que estaba integrado por representantes de todas las peñas de la ciudad y de las asociaciones vecinales.

Las fiestas patronales, una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo turiasonense, se celebrarán del 27 de agosto al 1 de septiembre.