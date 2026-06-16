Grupo San Valero, CEOE Aragón y CEPYME lanzan una nueva edición de los "Premios Talento Empleo Aragón"

Los premios reconocen la creación de empleo estable y de calidad de empresas y entidades.

Reconocer a las empresas y entidades aragonesas su esfuerzo para la creación de empleo estable y de calidad, su contribución a la economía y su aportación a la sociedad. Esos son los objetivos de los premios “Talento Empleo Aragón” que organiza Grupo San Valero en colaboración con CEOE Aragón y CEPYME.

Las entidades han presentado hoy, 17 de junio, la sexta edición de estos premios, abriendo oficialmente la convocatoria para que las entidades interesadas puedan presentar sus candidaturas.

El acto, que se ha llevado a cabo en la sede del Grupo San Valero, ha contado con la presencia de Ana López, directora general de CEOE Aragón; Cristina Luque, vicepresidenta de CEPYME Aragón; y César Romero, director general del Grupo San Valero.

Romero, ha querido dar la bienvenida a los asistentes recordando que “estamos con dos organizaciones empresariales que representan la empatía, el discurso y la ética, en una apuesta por un proyecto que nació en la otra vida, la que había antes de la pandemia, hace seis años”.

Con respecto a su participación en esta iniciativa, Ana López, ha destacado que para el CEOE, es importante tanto “el respaldo del Grupo San Valero como socio estratégico y referente activo en la sociedad” como la finalidad de los premios, “centrada en el reconocimiento en un ámbito tan importante como el empleo”.

Algo que también es de especial relevancia para CEPYME, según ha compartido Cristina Luque, “es importante destacar el objetivo común de impulsar el tejido empresarial de Aragón, cada vez más fuerte, con el foco puesto en las empresas y en las personas, en cada una de las categorías de participación”.

Solicitudes abiertas hasta septiembre

Raúl Millán, director del área de Empresas e Instituciones del Grupo San Valero, ha sido el encargado de explicar los detalles de la convocatoria invitando a la participación de las empresas. Aquellas que estén interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través del formulario en la página web de los premios (www.gruposanvalero.es/talentoempleo).

A esta convocatoria pueden concurrir todas aquellas empresas o entidades establecidas o no en Aragón que, aunque no estén localizadas en la comunidad autónoma, tengan sucursales o delegaciones que sí lo estén.

Deberán tener una antigüedad de dos años y se excluye a las empresas de trabajo temporal. Hay cuatro categorías: Micropymes, Pequeñas y Medianas Empresas, Grandes Empresas y Tercer Sector (fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo, entidades de inserción social, etc.).

Las empresas y entidades que quieran participar deberán formalizar su inscripción a través del formulario disponible en la página web de los premios, adjuntando la documentación acreditativa correspondiente, hasta el 18 de septiembre de 2026.

Así, las empresas que se postulen podrán unirse a los ganadores de la anterior edición, Hub Technology Global (micropyme), Magapor (PYME), DXC Technology (Gran Empresa) y Fundación Atención Temprana (Tercer Sector).

Los premios correspondientes a cada una de las cuatro categorías se entregarán en un acto institucional y los ganadores obtendrán un diploma acreditativo con la escultura de los premios, una reproducción numerada de una obra del pintor Pepe Cerdá y una beca para el Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad San Jorge.