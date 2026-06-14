Luces y sombras de la mayoría de edad de la Expo de Zaragoza: esculturas desaparecidas y árboles que plantar

Imagen de archivo del canal de aguas bravas y la Torre del Agua E. E.

La Expo ya es mayor de edad. 18 años desde que se celebró la Muestra Internacional del Agua. Atrás han quedado los días de esplendor en los que Zaragoza enseñó al mundo su crecimiento y saber hacer.

En este tiempo, los edificios que conformaron la Expo han tenido sus más y sus menos y a día de hoy siguen muchos frentes abiertos. Legado Expo ha elaborado un año más tres informes dedicados al Frente Fuvial, Parque del Agua e Intervenciones artísticas para detallar lo que queda por hacer y los avances que se han visto en estos últimos tiempos.

Respecto al Parque del Agua, su presidente, Francisco Pellicer ha incidido que "no está en las condiciones que debería estar" y remarca el "abandono" que sufre.

Si bien, Pellicer se mantiene algo más optimista ante los pasos que se han visto por parte del Ayuntamiento de Zaragoza para dar una nueva oportunidad a zonas como el Canal de Aguas bravas que busca convertirse en un centro top de deportes acuáticos.

En este aspecto, ha vuelto a reivindicar una plantación mayor de árboles en el Parque del Agua, una petición que han repetido en varias ocasiones ante el estado actual de la zona.

No es lo que ocurre, a su juicio, con las intervenciones artísticas que se elaboraron para la Expo y son de competencia municipal. "No tenemos el mismo conocimiento de las intervenciones artísticas, vemos lamentablemente como algunas se han perdido definitivamente, otras están en trance de desaparecer y solamente unas pocas tienen el mantenimiento adecuado", ha incidido.

Así, explica que algunas han sido vandalizadas como la 'Carreta del agua' que estaba bajo el puente de la Almozara. Según ha explicado Pellicer, esta fue robada en el año 2015 y a pesar de que quedaran algunos vestigios de ellas "nadie se ha preocupado ni ha hablado con el artista para recomponerla".

Otro ejemplo ha indicado es las Pantallas espectrales del autor aragonés Fernando Sinaga: "Llevamos años y años viendo cómo se desprenden los aspectos reflectantes, en otras hay pintadas o están en abandono, rotas y apedreadas". En resumidas cuentas, el presidente de Legado Expo ha incidido que es "una pena".

En cuanto al Frente Fluvial la reivindicación se concentra en renaturalizar la zona: "Se diseñó para que hubiera mucha gente paseando por allí.Tiene mucha superficie asfaltada, impermeable. Eso queremos que sea un parque con muchos árboles, mucha sombra, mucha biodiversidad, con paseos, con áreas de juego para los niños, kioscos para estar", explica.

En general, buscan que se convierta en "un sitio que sea muy agradable, no solamente para consumir, sino también para estar o para conversar con otros amigos o gente de la ciudad".

Gala 18 años de la Expo de Zaragoza E.E.

Gala de 18 aniversario

La presentación de los informes ha sido la antesala para la celebración de la Gala de Legado Expo que este año ha tenido un énfasis especial al tratarse de su 18 aniversario.

Al acto han acudido no solo los premiados, entre ellos Jesús Morte quien dirigió el Acuario de Zaragoza hasta hace unos meses, sino que también ha tenido la presencia del que en su momento fue alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch.

"Esto es un acto intergeneracional en el que hacemos un llamamiento a toda la gente joven que se incorpora ahora al mercado de trabajo, al estudio para que haya una transmisión de conocimientos, de saberes y de actitudes para hacer una ciudad que sea verdaderamente interesante y bonita", ha explicado Pellicer.

El acto además cuenta con la presencia de los 18 jóvenes que nacieron en 2008 que han participado en los talleres que Legado Expo ha realizado para celebrar esta efeméride. Junto a estos 18 jóvenes también se han reunido 18 personas que trabajaron en levantar la Expo 2008.