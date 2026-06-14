Morte pone cifra para una posible venta del Parque de Atracciones de Zaragoza: entre 2 o 3 millones de euros

La historia reciente del Parque de Atracciones de Zaragoza pasa por muchos altibajos que ha terminado con su cierre hasta nuevo aviso tras 52 años de actividad casi ininterrumpida. Una situación que al gerente de la instalación, Jesús Morte, ha confesado este domingo que le da "morriña".

Así ha respondido a los medios de comunicación a unas preguntas previas a participar en la gala de Legado Expo en celebración de los 18 años de la muestra internacional. Ante este momento que vive el parque, Morte mira con "cariño" a las instalaciones.

Si bien confiesa que ahora se centra en solucionar el momento actual: "Me interesa afrontar el futuro, yo creo que independientemente de este lapsus de cierre se resolverá en el más breve plazo posible", confía el gerente de PAZ.

En estos momentos, la sociedad Parque de Atracciones mantiene un 20% de las acciones dentro de la concesionaria Moncayo SL, el 80% restante pertenece al Grupo Félix Entretainment de Argentina.

Así, Morte ha expresado que por su parte "no van a encontrar ningún inconveniente" aunque bien ha enfatizado que "voy a hacer valer mi trabajo".

"Que nadie se olvide que la inversión la hizo Ibercaja y la Familia Morte. El Ayuntamiento no puso ni un duro", ha recordado.

De cara al futuro del Parque de Atracciones, Morte ha señalado que está pendiente de una oferta: "Cuando esa oferta salga a la realidad, y sobre todo salga a la realidad desde mi punto de vista, podremos hablar y decir".

Respecto a una cifra habla de hipotéticos dos o tres millones de euros para la venta de las acciones pero busca quitar el dinero del foco de la ecuación.

Asimismo defiende que "la plantilla ha sido el elemento base que he venido luchando en los últimos tiempos" y habla de que en esa oferta el 95% quede subrogada por la nueva empresa para mantener sus puestos.