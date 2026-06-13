Puertas cortafuegos abiertas, patinetes cargando y coches eléctricos: los riesgos que preocupan a los expertos

II Foro El Español de Aragón y el Colegio de Administradores de Fincas. E.E.

Vivir en comunidad implica compartir mucho más que una escalera, un ascensor o un garaje.

También supone asumir normas, responsabilidades y, cómo no, asistir de vez en cuando a esas juntas de propietarios que no suelen apetecer, pero que son clave para abordar cuestiones que afectan a la seguridad de todos.

Entre ellas, una de las más importantes es la prevención de incendios. Un riesgo que puede parecer lejano hasta que ocurre y que exige mantenimiento, concienciación y la implicación de propietarios, administradores y servicios de emergencia.

II Foro de El Español de Aragón

El II Foro de El Español de Aragón ha abordado precisamente este asunto.

En el encuentro han participado Antonio Calvo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón; Jorge Poveda, responsable de contratación de Manix Integral; y Marcos Pastor, subjefe de Prevención de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y director de la Escuela de Bomberos.

El debate, centrado en la prevención y la respuesta ante incendios domésticos, dejó varios mensajes claros, como que la mayoría de siniestros son evitables, que la concienciación ciudadana sigue siendo insuficiente y que hay que abordar cuanto antes la normativa de los nuevos vehículos eléctricos.

El primer bloque del foro se centró en los orígenes más habituales de los incendios en viviendas. Antonio Calvo fue claro al señalar que “fundamentalmente son pequeños incendios causados por la electricidad, tanto en el interior de las viviendas como en zonas comunes”, seguidos de los fuegos domésticos provocados en la cocina. “El típico incendio de la sartén que se olvida en el fuego y acaba prendiendo la cocina”, añadió.

En garajes, explicó, la preocupación crece por la combustión de vehículos, incluidos los eléctricos.

Desde el cuerpo de bomberos, Marcos Pastor destacó la importancia de la formación ciudadana en la respuesta inicial a un incendio.

“Es importante que la persona esté con las llaves en la puerta y con todas las ventanas y puertas cerradas”.

Uno de los puntos más repetidos del foro fue el papel de los detectores de humo. Jorge Poveda defendió su implantación generalizada: “Un pequeño aparato que económicamente no cuesta dinero puede salvar una vida. Hablamos de 15 o 20 euros”.

Según explicó, estos dispositivos pueden detectar humo o temperatura en segundos, lo que permite reaccionar a tiempo: “Si te dejas la sartén por ejemplo y se te olvida, la alarma suena muchísimo. En cinco segundos te da tiempo a reaccionar, salvas vidas y proteges tu vivienda”.

“Me regalaron uno en una jornada de bomberos y lo tengo puesto en casa, no todos están conformes; pero prefiero que dé la lata”, reconoció divertido Antonio Calvo.

El mantenimiento de las instalaciones fue otro eje central. Poveda recordó que las comunidades están obligadas a revisiones periódicas conforme a normativa UNE: “Todos los sistemas deben estar operativos”.

También subrayó medidas básicas como mantener vías de evacuación libres o evitar almacenar materiales combustibles en garajes.

Sin embargo, Pastor alertó de prácticas peligrosas habituales: “Nos hemos encontrado puertas cortafuegos abiertas con una cuña. Si hay un incendio en el garaje, el humo ocupará las escaleras de evacuación”.

Antonio Calvo añadió casos extremos de conflicto vecinal por estas prácticas: “Tuvimos que llegar a juicio para obligar a un vecino a mantener la puerta cortafuegos cerrada”.

Vehículos eléctricos

El tema que más debate generó fue la creciente presencia de vehículos eléctricos en garajes comunitarios y la falta de una normativa específica que regule su carga y gestión en caso de incendio.

Antonio Calvo explicó que, desde el punto de vista de la administración de fincas, la situación actual es de plena permisividad regulatoria: “La Ley de Propiedad Horizontal permite que cualquier vecino ponga su cargador en su plaza de garaje”.

Añadió que la única exigencia es que la instalación esté “homologada y realizada por un instalador autorizado”, por lo que, si la documentación es correcta, la comunidad no puede oponerse.

Sin embargo, el aumento de solicitudes está siendo exponencial. “Hace tres o cuatro años pedían instalaciones de vez en cuando, pero hoy en día va en aumento constante”.

Desde el punto de vista técnico, Jorge Poveda subrayó que el problema no es solo la instalación, sino la capacidad de respuesta ante un posible incendio.

En su opinión, “la instalación de recargas debe hacerla una empresa especializada para garantizar que la potencia es la adecuada y evitar problemas”.

Pero sobre todo advirtió de las limitaciones de los sistemas tradicionales de extinción: “En estos incendios una boca de incendios o los extintores son inviables. La detección temprana sirve para avisar, no para apagar”.

Poveda defendió la necesidad de reforzar los sistemas de protección activa.

El subjefe de Prevención de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza explicó que, por ejemplo, los rociadores servirían para evitar tal vez que el fuego afectara a otros vehículos, pero no es una solución.

Alertó de la complejidad operativa real en este tipo de siniestros. “Aquí hay un problema bastante serio a nivel nacional”, afirmó.

Explicó que las baterías de los vehículos eléctricos “vienen encapsuladas” y que, en caso de incendio, “el agua no actúa directamente sobre el núcleo de combustión”.

“Por mucha agua que echemos con rociadores, nunca vamos a incidir dentro de la cápsula”, señaló.

El bombero detalló el procedimiento que ya se está empezando a aplicar en algunos cuerpos de emergencia, incluido el de Zaragoza: “Se ha adquirido un camión con un contenedor estanco. La idea es sacar el vehículo del garaje con una grúa, meterlo en ese contenedor lleno de agua y mantenerlo en cuarentena durante dos días para ver la evolución de la batería”.

Sin embargo, advirtió de la dificultad añadida del rescate: “El gran problema es sacar un vehículo de un garaje con rampas, sin visibilidad y con gases altamente tóxicos y cancerígenos”.

Pastor fue incluso más allá al plantear una posible línea de futuro normativo: “Espero que pronto se prohíba cargar coches eléctricos por debajo de la planta menos uno, porque un incendio en un sótano profundo es un problema muy serio”.

El debate también derivó hacia la gestión del impacto ambiental posterior, ya que el agua utilizada en la extinción queda altamente contaminada y requiere tratamiento especializado. “Debe ser retirada por una empresa especializada para su reciclaje”, añadió.

Los tres expertos coincidieron en que el vehículo eléctrico ha llegado para quedarse, pero que la normativa, los medios de extinción y la planificación de los garajes comunitarios no han evolucionado al mismo ritmo.

Una brecha que, a juicio de los ponentes, deberá abordarse con urgencia en los próximos años para evitar que la tecnología avance por delante de la seguridad.