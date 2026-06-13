Francisco Pellicer: "La Expo ha tenido una adolescencia complicada; cuando se acabó la fiesta se rompió el consenso"

El presidente de la Asociación Legado Expo 2008, Francisco Pellicer (Zaragoza, 1953), repasa los 18 años de la muestra internacional que cambió para siempre Zaragoza.

A pesar de las inmensas dificultades que supusieron la crisis económica, la pandemia y la pérdida del consenso institucional, el despertar de iconos como la Torre del Agua hace que el recinto tenga un "prometedor" futuro por delante.

La otra cara de la moneda la protagonizan el parque del Agua, castigado por el cierre de concesiones, el abandono y la judicialización de espacios como Las Playas, y la eterna espera de joyas arquitectónicas como el pabellón de Aragón y el de España.

Este sábado se cumplen 18 años de la gran inauguración de la Expo 2008. ¿Ha estado Zaragoza a la altura del legado de su exposición internacional?

Zaragoza está disfrutando del legado muchas veces sin darse cuenta. Si hoy en la ciudad se circula de forma fluida, a pesar de las obras que nos afectan coyunturalmente, es gracias a los trabajos que se hicieron en el Tercer y Cuarto cinturón y a los 22 puentes y pasarelas que se construyeron, como la pasarela del Voluntariado o el puente del Tercer Milenio.

Este último no solo es un alarde de ingeniería, sino de una belleza extraordinaria, en el que función y forma alcanzan el equilibrio perfecto, con pistas ciclables y protección para los peatones.

Además, recuperamos la ribera y equipamientos que eran urgentes y necesarios, como el Palacio de Congresos. Antes, el Auditorio tenía que simultanear funciones porque éramos la ciudad con más congresos sin tener un palacio propio.

Como todas las adolescencias, la de la Expo no ha sido fácil...

Ha sido complicada porque, siguiendo con el símil, nos ha salido todo el acné y la rebeldía que observamos a esas edades.

Tuvimos que afrontar una crisis económica brutal, pero gracias a que desde antes de 2004 ya estaba prevista la transformación de los pabellones en oficinas, logramos sacar adelante el parque empresarial y la Ciudad de la Justicia.

Fue un logro inmenso centralizar allí todos los servicios jurídicos, desde una boda a un divorcio, generando unas sinergias y facilidades enormes para profesionales y ciudadanos.

Antes, esos servicios estaban dispersos por toda Zaragoza en malas condiciones y tenías que ir con los papeles de un sitio a otro. Era una locura.

Luego vino la pandemia, que hizo sufrir muchísimo a equipamientos como el Acuario, que tiene 3.500 animales vivos y requiere mucho músculo empresarial: hay que alimentarlos, curarlos, mantenerlos... Y todo esto se hizo sin tener los ingresos de las entradas.

Ahí, la familia Morte hizo un acto de responsabilidad importante que hay que reconocer.

Lo que sí ha pasado estos años es que se ha roto aquel consenso inicial, ese proyecto de todos. Cuando se acabó la fiesta, cada uno empezó a meter el codo y la coordinación institucional desapareció.

"Al mirador de la Torre del Agua le garantizo un gran éxito turístico desde ya. Te permitirá ver cómo entra el Ebro por las huertas y el espacio histórico... Será una gozada".

¿Qué debe ser la Torre del Agua a juicio de Legado Expo?

Un faro, un hito dinámico que llame la atención de todo el que circunvale Zaragoza.

Primero estuvo vinculada a la Expo y el agua, pero ahora me parece clave que se relacione con los aspectos logísticos de la ciudad.

Tiene varios espacios que suman, como el mirador superior, que va a ser espectacular. Le garantizo un gran éxito turístico desde ya. Te permitirá ver cómo entra el Ebro por las huertas y el espacio histórico... Será una gozada.

Debajo habrá un restaurante panorámico, que tendrá que ajustar su precio para no ser tan exclusivo que se arruine; no tenemos la masa crítica para algo excesivamente elitista.

Y el bocado bueno no es el trozo que sale para arriba, sino el inmenso zócalo inferior: una sala diáfana de 3.000 metros cuadrados con hasta 11 metros de altura, ideal para convertirse en un centro de exhibición artística o tecnológica, donde quedaría genial, por ejemplo, una exposición de Jaume Plensa.

Este año revive el canal de aguas bravas. ¿Va a ser un punto de inflexión?

Puede serlo. Al principio yo era un poco escéptico porque a mí lo que más me importaba era mantener el ciclo del agua y los filtros verdes, pero afortunadamente en la administración hay personas que toman decisiones y se arriesgan.

Al principio me quedé un poco chocado, pero contar con un concesionario potente puede convertirlo en referencia para clubes deportivos de Zaragoza y otros lugares. Antes estábamos dispuestos a ir hasta Murillo de Gállego gastando dinero, y ahora podremos hacer este deporte en la puerta de casa.

Para la actividad deportiva, es un equipamiento que puede funcionar muy bien.

Desde Legado Expo, lo que pedimos es que se vincule el funcionamiento del ciclo del agua del canal de aguas bravas con el del propio parque, de tal forma que el agua que vaya al canal de aguas bravas venga ya purificada por los filtros verdes.

La concesión reactivará el pequeño embarcadero, pero claro, con un quiosco en el que te puedas tomar una cerveza o unas croquetas como hacíamos hasta hace poco.

Hay que entender que cuando quitas una concesión, el parque se muere. Por eso, hay que cuidarlas muy bien. Son muy complejas, pero importantísimas, porque son las que unen la infraestructura verde con la infraestructura social, y hay que verlas como un conjunto.

Otro de los ejemplos son Las Playas...

Lo de las playas es el típico problema que se enquista y se enroca. A veces influyen hasta factores personales, como que el concesionario se marcha y deja la instalación abandonada.

Al judicializarse el proceso, los plazos se alargan muchísimo y, mientras tanto, el óxido sigue corroyendo las instalaciones. Las administraciones se excusan diciendo que, al estar en el juzgado, no van a tocar nada, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo: si se te está hundiendo la casa, mantenla, y después ya veremos quién paga.

Debe haber un mantenimiento mínimo para salvar el equipamiento, que tiene que permanecer independientemente de cómo se resuelva el conflicto con el concesionario.

Hay que tener muy claro que las administraciones administran y toman las decisiones, pero los verdaderos dueños de la titularidad de esos bienes somos la ciudadanía aragonesa.

"Para Morte, el Acuario ha sido la niña de sus ojos. Ha hecho un gran esfuerzo mientras ha podido. Ahora va a haber una gestión más profesionalizada"

Otro renacer ha sido el del Acuario, ¿qué esperan de la nueva gestión?

El Acuario es un elemento complejo, y más teniendo en cuenta que no ha cerrado ni un solo día desde la Expo. Para Morte, ha sido la niña de sus ojos. Tras el gran esfuerzo que ha hecho mientras ha podido, el relevo lo ha tomado Global Omnium, un grupo con mucho músculo y mucho saber acumulado que ya gestiona los acuarios de Valencia o Sevilla y que va a garantizar una gestión más profesionalizada.

Es importante destacar que nuestro acuario es fluvial, lo que le da un punto especial para complementarse con los marinos de Valencia, Barcelona o Sevilla en lugar de competir con ellos.

Actualmente da resultados económicos positivos, atrae a colegios y hace un trabajo de investigación magnífico con especies como la rana pirenaica o los galápagos. Si a eso le sumas que la empresa ha subrogado a su excelente equipo técnico, considero que lo tenemos salvado y que va a ir bien.

¿Y el Pabellón Puente, también podemos darlo por salvado?

Sí, aunque atravesó momentos difíciles. Hay un detalle del que a veces no nos damos cuenta: con la crisis, las cajas de ahorros se convirtieron en bancos, lo que redujo drásticamente los fondos de la obra social que estaban comprometidos para el proyecto.

Además, hubo que hacer obras para solucionar deficiencias estructurales y cerrar vanos para climatizar el espacio, ya que, con nuestro viento, transitar por allí llegaba a ser horrible, como un túnel de viento.

Toda esta adaptación, que hoy lo convierte en un lugar muy confortable, la asumió el Gobierno de Aragón antes de que la Fundación Ibercaja se hiciera cargo del edificio.

A pesar de los retrasos por la economía, la pandemia y las luchas políticas que ha habido mientras tanto, el Pabellón lleva ya tres años funcionando como equipamiento cultural.

Atrae a mucho público con sus exposiciones de automoción, que vuelven locos a los aficionados del motor, pero el proyecto original iba más allá. De las tres patas que tenía -expositiva, educativa y de investigación-, la última todavía no ha terminado de arrancar.

Deseo fervientemente que la Fundación Ibercaja la haga crecer y madurar para impulsar verdaderos proyectos de investigación sobre la movilidad, porque la clave no es solo entender en qué vehículos vamos, sino investigar profundamente por qué nos movemos.

Donde hay un claro 'necesita mejorar' es en las grandes 'joyas' del frente fluvial, aunque se ha empezado a actuar en los bancos ecogeográficos...

Hemos visto algunas pruebas, como ya se hicieron en 2015, pero no se ha avanzado más. Es fruto de la gran descoordinación institucional. Hoy, cada departamento barre su trozo de acera: si se deteriora una fuente artística en un jardín, Parques dice que es competencia de Cultura, y Cultura te manda a Parques, y no sabes a quién acudir. ¿Es que no se hablan cuando tienen un elemento en común?

Durante la Expo logramos sentar en una mesa redonda en el Auditorio a 26 personas, desde el Ministerio de Fomento hasta la DGA, acortando plazos y yendo todos a una. Se hizo un procedimiento especial que, lamentablemente, no ha continuado. Es un dolor.

"Con el pabellón de España me alegra ya no nos mientan con ocurrencias y flores de un día. Se llegó a hablar de un museo de dinosaurios, pero eso entra dentro de la parte escatológica".

La historia del pabellón de España, por cierto, es la de nunca acabar...

El pabellón de España ha tenido muchos novios, pero es que es nuestro edificio 'top model', y paradójicamente, resulta más difícil adjudicarlo que si fuera un edificio de oficinas al uso.

Inicialmente, Patxi Mangado lo diseñó para que, tras la Expo, se transformase fácilmente en la Facultad de Arquitectura, pero alguien en Madrid, y no quiero dar nombres, nos dijo que era "demasiado guapo para la chusma universitaria".

Luego se habló de llevar el Instituto del Cambio Climático, pero Madrid y Barcelona son máquinas absorbentes y a nosotros solo nos dejan los centros de datos que ocupan mucho espacio y consumen agua.

Sabemos que el Gobierno central tiene ahora un proyecto, pero las administraciones son muy cautas y, hasta que no tienen las cosas bien atadas, son muy prudentes. Y hay que tener en cuenta que si el actual Gobierno es sustituido por otro de otro signo político nos quedaremos de nuevo compuestos y sin novia como tantas otras veces.

Me alegra que, al menos, ya no nos mientan con ocurrencias y flores de un día. Se llegó a hablar de un museo de dinosaurios, pero eso entra dentro de la parte escatológica.

Espero que, en un tiempo prudencial, todo esto vaya funcionando. Lo estamos viendo con el parque del Agua y el Ayuntamiento de Zaragoza. El parque ya está en las preocupaciones y en la agenda municipal. Hace un año no estaba.

¿Y con el de Aragón? ¿Hay que ir pensando un 'plan B' por si no sale la Agencia Estatal de Salud Pública?

Este pabellón pertenece a otro 'reino de taifas'. Actualmente está postulado para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública, aunque a veces da la sensación de ser una burbuja para que no demos mucha guerra.

Si lo conceden siempre es muy bueno tener una función y un edificio que necesitaba esa función, pero de momento están separados y eso lleva sus tiempos, que en la Administración son siempre largos.

Han desarrollado un proyecto con jóvenes que nacieron con la Expo. ¿Qué saben de la muestra internacional? ¿Se acuerdan de Fluvi?

Ha sido un encuentro intergeneracional muy bonito. Hemos trabajado con 18 chicos nacidos en 2008 que nos decían que en sus casas se recordaba la Expo como una época genial de la que ellos ya no podían disfrutar.

¿Pero cómo que no? Les hemos enseñado que disfrutan del legado cada día: el puente del Milenio, la nueva terminal del aeropuerto, el resurgir del Paraninfo o el Museo Pablo Serrano.

Esto no ha sido una charleta. Les hemos formado, han estado desde enero hasta este 14 de junio. Y no solo contado, lo han vivido. Les llevamos a las oficinas para que vieran la transformación de los pabellones.

Queríamos que supiesen lo que costó, cómo estaba, lo difícil que fue, lo bonito que quedó...

Han descubierto que detrás de todo esto hay talento, esfuerzo técnico y voluntad política; el dinero viene después, cuando tienes clara la idea. Lo importante es saber lo que quieres y adónde vas.

Al recinto Expo llegará en unos años la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) e incluso una universidad... ¿Cómo se lo imagina en 2030?

Ante todo, la Expo debe integrarse en el conjunto de la ciudad y dejar de ser un recinto con una 'murallica' alrededor.

Ahora mismo tenemos una tendencia a crear recintos endogámicos y cerrados. Ocurre con el Paraninfo, el Pablo Serrano o el Caixaforum, pero hay que pensar de otra manera.

¿Y si creamos un proyecto cultural en el que distintas administraciones y entidades privadas generen sinergias unas con otras en lugar de hacerse la competencia?

Tenemos el Pabellón Puente, el Palacio de Congresos, la Torre y el Acuario... Podrían articularse y crear un verdadero eje de la cultura que vertebre desde el centro hasta la periferia.

Zaragoza tiene infraestructuras contemporáneas de altísimo nivel. Necesitamos una estrategia de ciudad donde la cultura sea un punto tan fuerte como ya lo son la logística o la automoción, y esto exige una mirada política de un nivel superior.

Con una apuesta en torno a la cultura y el agua, Zaragoza podría especializarse y conseguir una entidad propia. Sería cerrar el círculo.