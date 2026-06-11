Ya es oficial: esta importante avenida de Zaragoza quedará cortada al tráfico a partir del 15 de junio

El avance de las obras del Portillo, en Zaragoza, afectará a una nueva zona de tráfico a partir del próximo lunes, 15 de junio. El inicio de una nueva fase de trabajos, que está ejecutando Zaragoza Alta Velocidad, suspenderá el giro desde el paseo de María Agustín con la calle San Josemaría Escrivá de Balaguer.

Un tramo del paseo de María Agustín quedará con un único carril por sentido, lo que afectará tanto al tráfico rodado (vehículo privado y líneas de bus) como al carril bici de la vía.

Esto supone que no será posible acceder a Escrivá de Balaguer desde paseo María Agustín. Es decir que el giro a la izquierda que da salida hacia la plaza de la Ciudadanía y Delicias quedará anulado mientras duren los trabajos.

Los trabajos se centrarán en la instalación de un nuevo colector de saneamiento y se llevarán a cabo durante el verano, "aprovechando el período vacacional para intentar causar las menores molestias".

Así lo ha explicado este jueves la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha informado de todos los cambios que sufrirán las líneas de bus en esta zona y ha avanzado algunas recomendaciones para los vehículos privados.

En cuanto a los buses, ha confirmado que las líneas que sufrirán modificaciones a partir del lunes serán la 21, la 22, la 51 y la 31. Las obras afectarán también a distintas líneas del consorcio de transportes que tienen parada en la zona de María Agustín.

Desvíos en el paseo María Agustín. Ayuntamiento de Zaragoza

Las líneas 21 y 51, que normalmente pasan por la plaza del Portillo entrando por Marie Curie para salir, desde Conde Aranda, a Avenida de Madrid, utilizarán el giro específico que se habilitará desde María Agustín a Avenida de Madrid.

Líneas 21 y 25. Ayuntamiento de Zaragoza

La línea 22, que hasta ahora giraba a su izquierda desde María Agustín a Anselmo Clavé, continuará por María Agustín hasta la Avenida de Madrid (nuevo giro temporal a la izquierda), rotonda de La Ciudadanía y Escrivá de Balaguer, para volver a su recorrido por Anselmo Clavé.

Línea 22. Ayuntamiento de Zaragoza

La línea 31, que habitualmente avanzaba por Escrivá de Balaguer, continuará hasta el cruce con Avenida de Madrid, donde sí girará a la izquierda hasta la rotonda de la Ciudadanía.

Línea 31. Ayuntamiento de Zaragoza

Este corte de tráfico se sumará a las afecciones, también por las obras de Portillo, de las calles Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé, así como al resto de vías adyacentes.

Para intentar facilitar la fluidez del transporte público, Gaudes ha destacado que se habilitará un giro específico a la izquierda (para buses y taxis) desde María Agustín a Avenida Madrid en el cruce de ambas vías.

Por su parte, los dos carriles de la Calle Marie Curie serán exclusivamente hacia Conde Aranda. Esto implica que no se podrá estacionar en el lado par de dicha calle.



Los vehículos que, en sentido centro, accedan a Escrivá de Balaguer desde Delicias deberán girar obligatoriamente a su derecha a Anselmo Clavé, ya que quedará también interrumpido el tráfico hacia Paseo María Agustín. Se garantizará el acceso a las reservas de garaje existentes en Escrivá de Balaguer desde la Rotonda de la Ciudadanía.

Recomendaciones

Gaudes ha recomendado a los ciudadanos que viajen en vehículo privado "evitar en la medida de lo posible el eje de María Agustín tanto en sentido de salida (desde la puerta del Carmen) como de entrada (desde la plaza Europa)".

En este sentido ha asegurado que lo mejor para evitar "los indeseados atascos" es "cambiar entre todos nuestro recorrido diario".