El Parque de Atracciones evita la multa por no abrir este año: la sanción eran "unas pocas pesetas"

El del Parque de Atracciones de Zaragoza ha sido un drama con muchos giros. Lo que está claro ya es que Jesús Morte (dueño de la empresa) no abrirá esta temporada por problemas financieros, pese a que se estableció como fecha de inicio el pasado 6 de junio.

Una última estocada final para este histórico recinto ferial que, más allá de la batalla que ya de por si libra PAZ, no tendrá consecuencias.

Y es que, en medio de un concurso de acreedores, las cuentas no salen para que Parque de Atracciones de Zaragoza S.L -dada la situación- pueda dar continuidad a las instalaciones.

Así lo trasladaron este pasado viernes desde la empresa al Ayuntamiento. Una noticia que, pese a que la orden de continuidad continúa vigente, no tendrá sanción porque esta era mínima. Básicamente, de "unas pocas pesetas", según han trasladado algunas fuentes a este diario.

Hay que remontarse aquí al inicio de esta concesión, hace ya más de 50 años (en 1974), bajo un régimen franquista y cuando las cosas se contaban bajo moneda. De hecho, el canon que se fijó por aquel entonces de las instalaciones ascendía a la friolera de 721 euros al año.

Había, además, otro variable por el 15% de la venta de entradas y cuyo impago desde 2016 a 2019 asciende a una deuda de 423.762,47 euros.

Al margen de esto y teniendo cuenta la complicada situación económica de la empresa, dado que la cantidad de sanción marcada en los pliegos es casi irrisoria, parece que la decisión desde la plaza del Pilar es pasar pagina y mirar hacia el futuro: la nueva concesionaria, Moncayo SL (de la que PAZ, por cierto, es socia en un 20%).

Eso sí, hasta que lleguen los Argentinos (que tienen el otro 80%) con su nuevo proyecto a Zaragoza, las instalaciones siguen a cargo y bajo responsabilidad de Morte. ¿El motivo? Una orden de continuidad que, pese a que no implicará una sanción, sí que obliga a PAZ a asumir los costes de cualquier desperfecto o acto vandálico que pudiera sufrir el parque durante estos meses en los que permanecerá cerrado.

Pero la pregunta es... ¿Hasta cuándo? La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, confirmaba este lunes que la intención desde el equipo de Gobierno es que "Moncayo Leisure pueda abrir cuanto antes el Parque de Atracciones". Como pronto, fijo en el horizonte septiembre, "una vez pasados estos meses de verano donde hay menos visitantes".

Aunque insistía que "la fecha todavía no está confirmada" la solución podría llegar "una vez resueltos los problemas entre socios -sobre el valor final de las ferias propiedad de Morte".

Cabe recordar que el nuevo concesionario tenía de plazo hasta el 3 de noviembre -una vez finalizada la temporada- para entregar la modificación del estudio de detalle y un plan de actuación de mejora. Aunque, más tarde que pronto, la intención desde el Gobierno de la ciudad es que sea "lo antes posible".

El nuevo proyecto, que tendrá que mejorar su fallida nota en la mesa de contratación, tendrá una inversión inicial de 17,7 millones de euros.