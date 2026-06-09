Fundación Ibercaja y Cruz Roja celebran la tercera Feria de Empleo con más de 1.700 inscritos y 75 empresas

Fundación Ibercaja y Cruz Roja han celebrado en Mobility City la tercera edición de la Feria de Empleo batiendo récord de inscritos y empresas participantes.

Más de 1700 personas y 75 empresas se han animado a participar en esta iniciativa para acercar al mundo laboral a personas en riesgo de exclusión, desempleadas o con dificultades de acceso al mercado por falta de experiencia, edad, procedencia o género.

El evento se ha llevado a cabo en Mobility City, convirtiéndose así en un magnífico punto de encuentro entre empresas y trabajadores.

La tercera Feria de Empleo se enmarca dentro del convenio “Juntos por el empleo”, que Cruz Roja y Fundación Ibercaja han firmado para mejorar las oportunidades laborales de miles de personas en Aragón.

La alianza social de ambas entidades también ampliará el alcance del proyecto “Haciendo frente a la Pobreza Energética”.

Una iniciativa que atiende las necesidades más urgentes de familias vulnerables con kits de ahorro energético, talleres prácticos para mejorar la gestión de contratos y acceso a ayudas.

Cuatro horas de speed meeting

La jefa de Acción Social de Fundación Ibercaja, Inés González, y la presidenta autonómica de Cruz Roja en Aragón, Pilar Cintora, han sido las encargadas de inaugurar la Feria de Empleo.

Participantes de la tercera Feria de Empleo. Fundación Ibercaja.

Acto seguido han empezado las speed meeting, entrevistas en un formato sencillo y ágil, en los puntos de atención de las empresas.

Además, los participantes han podido dejar sus currículos a las distintas empresas y participar en ofertas reales de empleo.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en Zaragoza atendió a más de 4.500 personas en 2025 y ha contado con el apoyo de 506 empresas del sector de la logística, comercio, venta, almacenaje o atención al público.

Gracias a esta iniciativa, se ha logrado la inserción laboral de 920 personas con perfiles alejados del mercado laboral.

Con esta colaboración entre ambas entidades en materia de empleo, Cruz Roja y Fundación Ibercaja consolidan una alianza que transforma vidas, impulsa el talento y genera nuevas oportunidades.