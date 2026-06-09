Ya ha entrado en vigor: los usuarios de Volveremos podrán acumular el 10% de sus compras hasta el 31 de julio

Imagen del cartel de Volveremos en la puerta de un comercio de Zaragoza. E.E.

Una vez más, Volveremos impulsa de nuevo el comercio local por todo Aragón. En la nueva campaña, que arrancó el miércoles 3 de junio, participan casi 3.500 establecimientos en 72 municipios.

Hasta el 31 de julio, quienes utilicen la aplicación podrán acumular un 10% de las compras que hagan los miércoles y los jueves en los locales adheridos, hasta agotar el saldo disponible.

Ese saldo podrá utilizarse en cualquiera de los municipios que forman parte de Volveremos Aragón todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una nueva edición que podrá llegar a más de 1,1 millones de ciudadanos, o lo que es lo mismo, alrededor del 81% de la población de Aragón.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de compartir el saldo de los monederos a través de la propia aplicación de Volveremos.

Una medida pensada para reducir la cantidad de dinero que finalmente se quede sin consumir.

Además, por primera vez se han podido unir a la iniciativa profesionales y actividades de servicios como peluquerías, centros de estética o fisioterapeutas.

Volveremos también quiere facilitar la comunicación de información en tiempo real entre los negocios y las administraciones.

Para ello, se ha integrado con el programa Veryfactu, que permite a las empresas enviar automáticamente sus registros de facturación a Hacienda en tiempo real, al mismo tiempo que se impulsa el uso de los TPV Android.

En su última edición, Volveremos generó más de 98 millones de euros en todo Aragón y superó los 136.000 usuarios activos.