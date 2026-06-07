Las piscinas de Zaragoza aumentan su seguridad: habrá vigilantes nocturnos para acabar con el vandalismo

Una socorrista, este sábado, en las piscinas municipales del Actur, en Zaragoza. E. E.

La temporada de piscinas de verano públicas ha dado ya el pistoletazo de salida en Zaragoza este fin de semana. Un periodo del año para el que el Ayuntamiento se ha preparado imponiendo nuevas normas de convivencia y, además, aumentando la seguridad en estas instalaciones.

El Consistorio ha sacado a licitación el servicio de vigilancia nocturna en las piscinas con un presupuesto de 16.883,34 euros (IVA incluido). Este tendrá una duración de tres meses (desde el 16 de junio hasta el 30 de agosto de 2026).

Se trata del segundo expediente para este servicio que inicia el Consistorio, después de que la empresa adjudicataria, Davos Protección S.L., no atendiera dos requerimientos enviados por el Ayuntamiento para coordinar el inicio de la temporada de piscinas.

El primer aviso fue remitido el 4 de mayo mediante una convocatoria de reunión urgente para organizar el servicio de vigilancia. Sin embargo, según recoge el documento municipal, la mercantil no respondió ni se puso en contacto con los responsables municipales.

Ante el silencio de la empresa, el consistorio realizó un segundo requerimiento el 27 de mayo, obteniendo de nuevo la misma respuesta: ninguna.

Apertura inminente

La situación ha generado urgencia en la plaza del Pilar ya que este fin de semana se da por iniciada la temporada de piscinas, unos meses del año en el que miles de zaragozanos utilizan diariamente estas instalaciones deportivas.

El pliego señala que resulta "imprescindible" garantizar la seguridad de las personas usuarias, los bienes municipales y las propias instalaciones deportivas durante el horario nocturno.

Para ello, el nuevo contrato contempla la realización de rondas de vigilancia y un servicio de respuesta inmediata en caso de que las alarmas detecten incidencias o se requiera la intervención de personal de seguridad por parte de la Policía Local.

La idea, con este servicio, es prevenir actos vandálicos, accesos no autorizados y daños en los equipamientos durante las horas en las que los recintos permanecen cerrados.

La contratación también se enmarca dentro de las medidas impulsadas por el Consistorio para reducir los problemas de convivencia y los episodios de violencia verbal o física en instalaciones municipales.

De hecho, el pasado mes de enero se constituyó un grupo de trabajo específico para analizar y combatir las situaciones de conflictividad que se producen en centros deportivos y otros servicios públicos. Entre las medidas previstas figuran actuaciones preventivas, campañas de sensibilización dirigidas a los usuarios y una mayor coordinación con Policía Local y Servicios Sociales.

Nuevas normas

Además, este año las piscinas tendrán nuevas normas. En el caso de las bebidas con contenido alcohólico, se limitará su consumo únicamente a las pérgolas y al bar, cafetería o ambigú y sus terrazas.

En segundo lugar, no estará permitido el uso de altavoces o dispositivos de audio que emitan sonido al entorno exterior, salvo en actividades expresamente autorizadas.

Con esta medida se busca favorecer un ambiente de descanso y relajación en las zonas de baño. Por último, tampoco será posible el acceso a las instalaciones con patinetes, bicicletas y vehículos de movilidad personal, incluso cuando estén plegados o fuera de uso.

Esta limitación se aplica sin perjuicio del derecho de acceso de las personas con discapacidad con sus dispositivos de movilidad o productos de apoyo, conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad y no discriminación.