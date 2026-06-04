Zaragoza descorcha el mejor vino de Aragón en la II Feria de la Garnacha: "El 100% de las bodegas del año pasado repiten"

¿Qué tienen en común el vino, el Ebro y Zaragoza? El parque de Macanaz, a los pies del río de la ciudad, se ha convertido en un amplio espacio donde se descorcha el mejor vino de Aragón.

La II Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible regresa a la ciudad desde este jueves, 4 de junio, hasta el próximo domingo, 7 de junio.

Serán, por lo tanto, cuatro jornadas (una más que en la edición pasada) en la que los asistentes podrán disfrutar de los maridajes, catas y una gran programación donde el protagonista es el mejor vino de la provincia: la garnacha.

Ya solo el primer año, pasaron por la feria 40.000 visitantes. Una cifra que, tal y como lo ha trasladado la alcaldesa, Natalia Chueca, se espera alcanzar o incluso superar para "consolidar Zaragoza como destino gastronómico y enoturístico de referencia".

Lo ha trasladado así durante la inauguración, acompañada por la concejal de Cultura, Sara Fernández, y los presidentes de la D.O. Campo de Borja, D.O. Cariñena y D.O. Calatayud, Eduardo Ibañez, Antonio Serrano y Almudena Anadón.

La regidora ha recordado, además, que la capital aragonesa ha sido elegida como Ciudad Creativa de la Unesco en el ámbito de la gastronomía, "lo que refuerza la estrategia impulsada por el Gobierno municipal a través de Zaragoza Turismo".

Bajo el sol de Zaragoza

"Bajo el sol de Zaragoza. La Garnacha sabe a historia". Así ha comenzado la jota dedicada a la uva aragonesa que le ha regalado el campeón Roberto Plo (quien ha compuesto la letra), José María Clavejas (música) y Mayte Acero y Marimar Rodríguez (dirección artística y coreografía).

Además de una canción propia, los visitantes podrán disfrutar más tiempo de la garnacha en Macanaz. La Feria crece este año, ya que se ha incorporado una jornada adicional para ofrecer más oportunidades a las bodegas, más tiempo de disfrute a los zaragozanos y más impacto para la ciudad.

"Esta segunda edición demuestra que Zaragoza no organiza únicamente una feria del vino, sino que está construyendo un proyecto de ciudad con vocación de liderazgo", ha comentado la alcaldesa hasta el punto de querer conseguir que "cuando alguien piense en garnacha, piense en Zaragoza".

"Este año crecemos en todo. Crecemos en duración, con una jornada más, en participación, con 22 bodegas y entidades, en contenidos, con una oferta más amplia de gastronomía, música y actividades profesionales y crecemos en ambición. Muestra de ello es que el 100% de las bodegas del año pasado han repetido", ha manifestado.

Y todo eso, ha añadido, es "señal de que esta feria genera valor, ilusión y oportunidades reales para nuestra economía y nuestro turismo". Zaragoza está construyendo con "paso firme" un posicionamiento propio como destino turístico gastronómico y enoturístico, a partir de dos grandes líneas de trabajo que van a marcar la proyección en los próximos años, como son Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha y la denominación de Ciudad Creativa Unesco de la Gastronomía, ha manifestado.

"Son dos proyectos profundamente conectados. Ambos hablan de producto, territorio, talento, sostenibilidad, cultura y capacidad de atraer visitantes a través de experiencias auténticas", ha señalado la regidora, quien ha recordado el éxito de la primera edición con más de 40.000 visitantes confirmando que la garnacha es un "activo con enorme capacidad de atracción turística y ciudadana".

En un espacio privilegiado, junto al viñedo en el parque de Macanaz, se sitúan las casetas, una por cada bodega participante, desde donde se realizan degustaciones y venta de productos, en un espacio que cuenta con zona de picnic, mercado boutique, photocall sets de Dj y hasta un escenario con el nombre 'Vibra Garnacha', en el que actúan grupos de música y Djs locales para animar el ambiente.

La Feria cuenta con la presencia de bodegas de las tres Denominaciones de Origen de la provincia -Campo de Borja, Cariñena y Calatayud- y este año, además, participan otras bodegas aragonesas, como la D.O. Somontano, Vinos de la Tierra y D.O. Pago Aylés. Se suma también como región invitada, Vinos de Madrid, reforzando así el intercambio entre territorios vitivinícolas.