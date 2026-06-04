Los vecinos del Portillo estallan contra las obras: "Todo el polvo, para nosotros. Ya lo sufrimos con Mayandía"

Las obras del Portillo, como todo trabajo de estas características en la ciudad, ha traído consigo molestias que han levantado las quejas de los vecinos de la zona.

Desde la asociación de vecinos Joaquín Costa ha trasladado que, sobre todo, las molestias se centran en la "gran dispersión de polvo hacia las viviendas colindantes". Hecho que, según su presidente, Juan Fustero, "incumple algunas de las medidas de protección previstas en el proyecto".

El vecino explica que este pasado martes la situación "empeoró", coincidiendo con una jornada de fuerte viento. Fue entonces, dice, "cuando una nube de partículas se desplazó hacia las viviendas del barrio".

"Al final es lo mismo que sufrimos con el cuartel de Mayandía. Todo el polvo, para los vecinos", expone.

Es en este punto donde el presidente de la asociación vecinal denuncia que, en el anejo de demoliciones, se contemplaban una serie de pautas para minimizar este problema como "el uso de agua, mantas protectoras y otros sistemas de contención". Fustero asegura que "no se están cumpliendo".

Señala que la preocupación se centra "especialmente" en la posible presencia de sílice cristalina, "un material que puede liberarse durante la demolición de elementos de hormigón, baldosas y otros materiales de construcción y que es cancerígeno", añade.

Es por eso que reclama que "se extremen las medidas preventivas para evitar que el polvo alcance a peatones y residentes".

Además, advierte de la proximidad de equipamientos muy frecuentados por familias y menores. "Como CaixaForum, por lo que es imprescindible reforzar los protocolos de control ambiental mientras duren los trabajos", insiste.

Tras presentar varias reclamaciones durante la jornada de este pasado martes, "han puesto ahora una manguera enana y consideran que ya es suficiente para controlar la cantidad de partículas en suspensión generadas por los derribos", cuenta Fustero.

Escultura de Andrés Galeano

Por otro lado, la asociación también ha puesto el foco en la protección de la escultura de Andrés Galeano situada frente a la avenida de Clavé.

Según explica Fustero, el proyecto incluye también un anexo específico que establece medidas para preservar la obra artística durante la ejecución de los trabajos. Algo que, asegura, "tampoco se está cumpliendo".

La escultura de Andrés Galeano, llena de tierra y polvo por las obras. asociación de vecinos Joaquín Costa Zaragoza

Señala que la escultura "no está cubierta y hay algunas partes que quizás ya estaban oxidadas y se han podido dañar porque les han caído cascotes encima".

Reclaman así, desde la asociación vecinal, una mayor vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad y protección ambiental contempladas en el proyecto.