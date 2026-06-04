La Policía Local de Zaragoza celebra su Patrona: "Dedican su vida a cuidar de los demás y generan confianza"

El cuerpo de seguridad municipal ha entregado condecoraciones a agentes e instituciones por su trabajo.

La Policía Local de Zaragoza ha vivido uno de sus días grandes con la celebración de su Patrona, la Virgen del Portillo. En un acto en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, el cuerpo de seguridad municipal ha rendido homenaje y entregado condecoraciones a miembros del cuerpo.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dedicado unas palabras en las que ha puesto en valor el trabajo de la Policía Local.

“La Policía Local vigila y vela por todos los zaragozanos desde hace más de 175 años y tiene siempre un gran apoyo por parte de la sociedad civil”, ha indicado. A lo que ha valorado su vocación por "dedicar la vida para cuidar a los demás" y que además "genera confianza en los ciudadanos".

Al igual ha dirigido unas palabras a los seres queridos de los agentes: "Detrás de cada agente hay una familia que entiende perfectamente su entrega todos los días las 24 horas a la semana".

Asimismo ha resaltado los 175 años del cuerpo que “muy pocas instituciones pueden tener la celebración de una efeméride de 175 años y por lo tanto creo que es una cifra importante”.

De igual forma ha resaltado el incremento de personal desde 2019 en más de 400 agentes: “Nos permite tener la plantilla de la Policía Local prácticamente al 100% y eso es un hito histórico que no pasaba desde hace décadas en la ciudad de Zaragoza”.

Por lo que ha incidido que este incremento “permite mejorar la convivencia: "Una de las principales funciones que tiene la Policía Local es asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y por lo tanto, el poder tener más policía en las calles nos garantiza que tenemos también pues un mayor cumplimiento de las ordenanzas y que evitamos cualquier conducta incívica”.

Unas palabras que ha suscrito el concejal delegado de Policía Local, Ángel Loren: “Sois uno de los servicios municipales mejor valorados por los ciudadanos”, ha destacado.

Por lo que ha subrayado la fecha señalada como una celebración “de la vocación de servicio diario de más de 1.200 hombres para que los ciudadanos puedan ejercer su libertad”.

Reconocimientos

Así, durante la ceremonia se ha otorgado un homenaje y reconocimiento al Policía Local fallecido, Ángel Luis Aliaga.

Asimismo se han concedido las Medallas de Oro al Mérito Profesional al Intendente Principal Acero y al Superinspector Marcén en reconocimiento a la coordinación y ejecución ejemplar de sus servicios el día del apagón, el 28 de abril de 2025.

Además se han otorgado 12 Medallas de Plata a agentes e instituciones. Como también 31 Medallas de Plata al Mérito Profesional a integrantes del cuerpo.

Descenso de los fallecidos en accidentes

Durante el acto también se ha detallado algunos de los datos sobre el trabajo del cuerpo a lo largo de 2025. Entre ellos, los que más destacan, es el descenso de fallecidos en accidentes de tráfico.

Según los datos, este 2025 se han lamentado el fallecimiento de 4 personas y se han registrado 1.102 víctimas. Unos datos que muestran un descenso en comparación con el año 2000 cuando se registraron 30 fallecidos y 1.754 víctimas.

También en comparación con los últimos años, los datos marcan un cambio. Durante 2025 se han producido 2.998 siniestros de tráfico, con 894 siniestros con lesiones. Lo más relevante es que los lesionados graves han descendido hasta 104 personas, frente a una media de 124 en el periodo 2020-2024.

Asimismo, los conductores lesionados han descendido por debajo de la media de los últimos cinco años, situándose en 643 personas frente a una media cercana a las 694.

300 arrestos por violencia machista

La alcaldesa de Zaragoza ha hecho repaso de algunos de los datos. Así ha destacado de la detención de 1.007 personas por hechos delictivos, de ellos 300 de ellos vinculados a casos de violencia machista.

Por este motivo, ha resaltado la Unidad Égida para la protección de las víctimas de violencia de género y ha puesto en valor la coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta materia.