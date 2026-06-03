Los vecinos del edificio desalojado en Zaragoza vuelven a sus casas: el Ayuntamiento confirma que habrá sanción

Los vecinos desalojados del edificio número 25 de la calle García Galdeano, en el distrito Centro, regresan a sus casas este miércoles. Los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ya han procedido a apuntalar los inmuebles afectados (el cuarto y quinto piso) y, tras la inspección realizada esta mañana se ha comprobado que la infraestructura es segura.

Tras detectarse grietas en el inmueble a causa de unas obras particulares en el interior del mismo, según las primeras inspecciones realizadas este martes por la tarde, los Bomberos de Zaragoza acudieron a la zona, pasadas las 19.00, tras la alerta de los vecinos.

Se trata de una finca de 6 alturas más bajo, con 14 viviendas en total, repartidas en dos por planta (izquierda y derecha).

El posible origen de las grietas habrían sido unas obras que uno de los vecinos de los números de la izquierda ejecutaba en el interior de su vivienda, retirando al parecer un muro de carga.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha confirmado que el caso se llevará a la Gerencia de Urbanismo para proceder a sancionar a la promotora que habría llevado a cabo las obras, ya que no se contaba con el tipo de licencia necesaria. El edil ha explicado que los permisos solicitados fueron de obra menor, lo que no corresponde con los trabajos realizados en el domicilio.

Además de las sanciones, la promotora deberá afrontar los gastos de los reparos que han tenido que llevar a cabo los técnicos del Ayuntamiento para estabilizar el edificio.