Zaragoza revisará la zona de tapas más famosa de la ciudad: se inspeccionarán 17 edificios en 8 semanas

El Plan Especial de Inspección de Edificios continuará ahora en una segunda fase que pasará revista a 17 edificios de la zona del Tubo, la más popular de Zaragoza para el Tapeo.

Hace poco más de un año que el Ayuntamiento de Zaragoza comenzó a implementar el Plan Especial de Inspección de Edificios en la zona de Zamoray Pignatelli, donde se revisó el estado de conservación y seguridad de 240 edificios.

Entre otros datos obtenidos, se detectaron 60 viviendas en perfecto estado, 168 viviendas con "patologías menores" y 7 que finalizaron con un desalojo o la declaración de ruina del edificio por un riesgo "grave".

Este verano, una vez se apruebe la segunda fase del plan, comenzará la revisión de los 17 edificios y solares del Tubo. Concretamente, se trata de la manzana rodeada por la calle Estébanes, Libertad, Cinegio y Cuatro de Agosto.

Así lo ha detallado este martes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha asegurado que "la intención es acabar las inspecciones antes de agosto". Aunque la duración de las revisiones dependerá "de que no se encuentre ninguna dificultad añadida".

De todos los edificios, algunos de ellos se trata de viviendas vacías y otras que sí cuentan con vecinos. Aunque todas ellas tienen un propietario o varios, sobre quienes "recae la responsabilidad legal de los daños que pueda presentar la infraestructura".

Además, entre los solares que se revisarán se encuentran también la terraza Libertad y El Plata.

Las revisiones se realizarán por medios organolépticos y se examinará el estado general de los elementos estructurales, así como de las cubiertas. También las instalaciones de saneamiento.

Las fachadas serán "minuciosamente" inspeccionadas y se presará "especial atención" a aquellas recayentes en la vía pública.

Calle Estébanes

Precisamente el año pasado, en el mes de octubre, varios fueron los bares de la zona que se vieron afectados por el derrumbe de un edificio situado en el número 12 y 14 de la calle Estébanes. La fachada trasera del mismo se desprendió sobre la vía pública, aunque no hubo ningún herido.

El inmueble fue declarado como "ruina inminente" ya que presentaba "una degradación severa en todos sus cuerpos", especialmente debido a los materiales estructurales empleados, compuestos en su mayoría por madera, lo que ha acelerado su deterioro.

Dada la degradación, se inició el proceso de estabilización del edificio por la parte trasera, la más próxima a la Terraza Libertad y El Plata. Las labores que incluyeron el apuntalamiento completo de la estructura y la descarga de elementos y peso para minimizar riesgos.

Los locales de la zona, así como la conocida discoteca Kenbo, tuvieron que permanecer cerrados durante semanas hasta que los trabajos fueron avanzando y pudieron abrir de forma progresiva.