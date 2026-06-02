Cambiar el césped del Ibercaja Estadio costará 212.850 euros: los trabajos durarán 4 semanas y comenzarán en julio

Cambiar el césped del Ibercaja Estadio costará 175.000 euros (sin IVA). La Nueva Romareda S.L ha encargado ya la licitación de los trabajos para que el terreno llegue más que listo a la nueva temporada del Real Zaragoza, eso sí ya fuera del fútbol profesional.

Será una actuación que se llevará a cabo a partir del 13 de julio, diez días después del concierto de Romeo Santos y Prince Royce. Antes se celebrará el de Leiva, programado para el próximo 27 de junio.

Los 212.850 euros (IVA incluido) engloban desde el saneamiento del perímetro y aspersores del campo, retirando el césped utilizando Ryan autopropulsada y cargándolo a Workman (P -7) -que cuesta unos 1.298 euros- hasta el suministro y la colocación de tepe (variedad Bermuda Tajoma 31) -por 137.647 euros-. Para esto será necesaria una maquinaria de colocación especializada y su transporte mediante camiones refrigerados, para asegurar la conservación del producto.

Los trabajos tendrán una duración de 4 semanas, a partir de las cuales La Sociedad La Nueva Romareda podrá recibir el campo de juego para ponerlo a disposición del Real Zaragoza SAD que hará uso del mismo para sus actividades deportivas habituales.

Además, el terreno de juego deberá estar en condiciones de obtener la aprobación de los organismos de La Liga de Fútbol Profesional, siendo por tanto acorde con las exigencias del Reglamento General de la competición.

Para ello, en los pliegos se señala que el contratista deberá aportar, una vez suministrada la totalidad del tepe, una certificación del producto emitido por el proveedor (incluyendo la variedad suministrada y sus especificaciones de calidad o la obra de destino del material, entre otras cosas).

Al margen de esto, una vez finalizada la instalación -y dentro del periodo de garantía- el adjudicatario deberá realizar una auditoría de calidad que deberá ser realizada en varias etapas a través de un Laboratorio Certificado FIFA.

La empresa entregará el resultado de las pruebas realizadas en cada etapa en un máximo de 24 horas después de realizadas las comprobaciones. Se realizará una evaluación detallada conforme al Protocolo FIFA incluyendo la absorción de impactos y deformación vertical del césped, hasta la humedad o las malas hierbas y posibles plagas.

La realización de estas auditorías y la emisión de certificados está incluida dentro del alcance del contrato, siendo su coste a expensas del contratista.

Las empresas interesadas deberán acreditar haber realizado en los últimos tres años al menos un trabajo en un terreno de juego (de Fútbol Profesional), con un césped natural de características similares.