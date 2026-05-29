PROXECO 2026 abre sus puertas convertida en referencia del sector agroecológico de la Comarca

Una treintena de stands y una apuesta decidida por la divulgación agroalimentaria. Con esta propuesta arranca la III edición de PROXECO, la Feria Ecológica y de Proximidad de la Comarca Campo de Belchite.

Desde este viernes y hasta el domingo a mediodía podrán encontrarse en el Pabellón Polideportivo de Lécera productos y servicios vinculados a la sostenibilidad y el comercio de cercanía.

Además, se realizarán diversas actividades para entretener y concienciar a todos los públicos.

La feria, organizada por la Comarca Campo de Belchite con el apoyo del Ayuntamiento de Lécera, alcanza así su tercera edición, con la que busca ensalzar el liderazgo de la comarca en producción ecológica.

“Somos la principal comarca aragonesa en producción de cereal ecológico, siendo Lécera el municipio que más superficie destina a este tipo de producto. Por eso esta feria es una referencia tanto para la población local como para el público externo”, ha señalado el presidente de la Comarca Campo de Belchite, Carmelo Pérez.

En cifras globales, Aragón posee más de 112.000 hectáreas certificadas como ecológicas y más de 1.700 productores, lo que refleja el compromiso de la comunidad en esta dirección.

Acto inaugural de la Feria Proxeco. E.E.

“Nuestro objetivo con PROXECO es visibilizar el trabajo de pequeños productores y artesanos que apuestan por métodos de trabajo sostenibles”, ha añadido el alcalde de Lécera, Víctor de la Sierra.

En la inauguración han estado presentes la directora general de Promoción e Innovación Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar; la directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte; el delegado de Defensa en Aragón, Victoriano Blanco, consejeros de la Comarca y representantes municipales.

Programa de actividades

Durante la apertura de la feria se ha hecho entrega del Premio Trayectoria PROXECO 2026 a la empresa de maquinaria agrícola Larrosa Arnal, en reconocimiento a su compromiso y arraigo al territorio, así como su contribución al desarrollo económico de la comarca.

Más tarde, el equipo del programa de Aragón TV “El campo es nuestro” ha protagonizado la charla inaugural. Raquel Burillo, Pablo Játiva, Miguel Dionis y Javier Sopesens han explicado cómo se vive un día de rodaje en el campo desde dentro.

El sábado tendrá lugar una charla de Ecoradiz centrada en el regaliz de palo ecológico como propuesta de economía circular en zonas inundables.

Seguido de un taller de cocina rápida con Thermomix y, para los más pequeños y un taller de pintura de macetas y semillas.

Los asistentes también podrán aprender a fabricar jabones de glicerina con Tu Parada Zen o asistir a la charla de los agroinfluencers Elena Burillo (@agroburi) y Javier Duque (@duquitoo_), que explicarán cómo usan las redes sociales como medio divulgativo para visibilizar el trabajo y la vida en el campo.

La programación continuará con más actividades para los más pequeños, una cata de aceites y un taller de skincare natural. La jornada cerrará con la actuación del grupo zaragozano SEVEN.

El domingo se realizará un spa facial con tecnología coreana, un cuentacuentos y la Banda de Música de Azuara cerrará la feria con un concierto especial a las 12.00 horas.

Durante toda la feria habrá una exposición permanente de sembradoras y maquinaria agrícola de Larrosa Arnal y estará disponible un foodtruck de pizza a la entrada al pabellón.