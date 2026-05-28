Concejales a la 'fuga' en el Ayuntamiento: Vox se marcha del pleno de Zaragoza para no oír a la concejal tránsfuga

"No participaremos en debates ni en iniciativas presentadas por la concejal no adscrita, que ha abandonado voluntariamente el proyecto por el que fue elegida. No vamos a blanquear una conducta que consideramos una traición al mandato electoral". Así de firme se ha mostrado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, durante su turno de palabra en la moción presentada por la edil tránsfuga de su partido, Marisa Gaspar.

Un voto de silencio que han tomado también los partidos de Zaragoza en Común y PSOE, cumpliendo -tal y como lo han expuesto- con el pacto contra el transfuguismo y posicionándose en contra de estos "comportamientos antidemocráticos".

"Señores socialistas, lo suyo es especialmente grave, porque son los únicos que han gobernado con tránsfugas", les ha recriminado Gaspar durante su intervención. "Son los menos indicados. Porque, mira, lo de Zaragoza en Común lo entiendo, ya que dicen que discutir con una fascista es perder el tiempo. Pero es que ustedes (PSOE) no tienen coherencia", ha añadido la edil.

Y es que no se vivió una situación así ni cuando Ignacio Magaña, exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza por el PSOE, pasó a la condición de concejal no adscrito a raíz de su desvinculación temporal del grupo tras verse envuelto en un procedimiento judicial por violencia de género.

"¡Hay que ver qué cosas pasan en la política! Se ha sumado la extremísima derecha a la extremísima izquierda con la reina madre republicana del PSOE", ha bromeado Gaspar, que ha defendido que su salida de Vox estuvo relacionada con "los cambios de criterios del partido".

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha criticado la postura de la oposición tildándola de "política selectiva". La edil ha sido la única que ha participado durante la moción presentada por Gaspar, en la que instaba al Gobierno de la Ciudad a mejorar y garantizar un buen funcionamiento del Centro Municipal de Protección Animal.

Una propuesta que, tal y como ha recordado Gaudes, ya presentó Vox hace unos meses. Y, al igual que en aquel entonces, la concejal ha votado a favor de la moción que ha salido adelante con el favor de la concejal no adscrita y del PP.