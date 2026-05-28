La Asociación Española Contra el Cáncer vestirá de solidaridad el Parque del Agua con la "XI Marcha Contra el Cáncer"

Llegada de la "X Marcha Contra el Cáncer" Instagram Asociación Española Contra el Cáncer Zaragoza.

Un año más, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) pondrá a caminar a Zaragoza con su Marcha Contra el Cáncer. Saldrá el próximo domingo 7 de junio a las 10.00 horas desde la Torre del Agua.

Las inscripciones tienen un precio de diez euros y se pueden realizar online o en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer hasta el jueves 4 de junio.

El objetivo de la entidad en esta undécima edición es conseguir llegar a las 2.500 inscripciones.

La marcha es un evento orientado a todos los públicos, ya que se puede hacer andando o corriendo e ir acompañados de familia y amigos. El recorrido será de cinco kilómetros y discurrirá por los caminos del Parque del Agua.

Esta edición de la Marcha Contra el Cáncer también se integra por segundo año consecutivo en el circuito “Muévete Contra el Cáncer”, que desarrolla diferentes marchas no competitivas a lo largo de la provincia.

Actividades para todos los públicos

Al terminar la marcha, habrá diversas actividades, incluidas algunas dirigidas a los más pequeños.

En un stand de voluntariosxlaciencia los niños podrán acercarse a la ciencia a través de pequeños experimentos. Además, un grupo de scouts realizará otras actividades.

También habrá acciones de prevención centradas en la protección solar, para concienciar sobre la importancia de tomar el sol de manera segura.

Por último, los participantes tendrán la oportunidad de participar en una clase de zumba con monitoras solidarias.

Zaragoza, una ciudad comprometida con la investigación

El año pasado, desde la sede zaragozana de la Asociación Española Contra el Cáncer, se destinaron casi tres millones de euros a investigación oncológica.

Una cantidad importante que va destinada a cumplir el objetivo principal de la entidad, conseguir una supervivencia media en cáncer del 70% para 2030.