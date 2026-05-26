Ejea de los Caballeros reclama al Gobierno de Aragón que cree una sección del Conservatorio de Música en el municipio

Escuela de Música de Ejea de los Caballeros. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha remitido una carta a la Consejera de Educación, Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en la que pide información sobre el proyecto de "implantar un Conservatorio de Música para implantar las enseñanzas artísticas de música en Ejea de los Caballeros”.

Una actuación que Ladrero indica se recoge en “el protocolo de actuación firmado el 13 de marzo de 2023 entre el Gobierno Autonómico y el Ayuntamiento de Ejea”. Dicho protocolo “recogía las intenciones del Gobierno de Aragón para la creación de un Conservatorio Profesional de Música o una sede de la sección de Ejea de los Caballeros”.

Esta petición del municipio surge de la necesidad de que “el alumnado tenga la opción de continuar con sus estudios en el municipio”, como ha indicado Ladrero en su Instagram.

Actualmente, algunos alumnos de la Comarca de las Cinco Villas tienen que desplazarse a Zaragoza o Huesca para poder cursar sus estudios musicales. Sin contar a los alumnos que están preparando las pruebas de acceso.

“Ejea cuenta con dos importantes asociaciones bandísticas y con dos escuelas de música con cientos de alumnos de los que surgen grupos musicales con trayectorias y renombre de carácter nacional”, recuerda Ladrero en su escrito.

Por todas estas razones Ladrero considera que debe “continuar reclamando la implantación de una sección del Conservatorio y dar la opción a todo ese alumnado de continuar con sus estudios en nuestro municipio” y solicita que la Consejera consiga una partida presupuestaria en 2027 para su puesta en marcha.