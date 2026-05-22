La DPZ abre el plazo para solicitar sus bonos termales, subvencionarán más de 1.000 estancias en balnearios

La Diputación de Zaragoza abrirá este martes, 26 de mayo, el plazo para apuntarse a una nueva convocatoria de su programa de termalismo social. Un año más se ofrecen más de 1.000 estancias subvencionadas en los cuatro balnearios de la provincia.

El programa vuelve a ofrecer bonos termales con descuentos de hasta el 40% en su tratamiento y/o estancia en alguno de los balnearios adheridos, con un máximo de 300 euros.

Esta iniciativa va dirigida a mayores de 60 años o menores de 60 y mayores de 18, pensionistas y personas con al menos un 60% de discapacidad o con grado II de dependencia.

El objetivo, tal y como ha destacado la diputada de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol, es “facilitar a los vecinos de nuestros municipios el acceso a servicios termales que mejoran la salud, el bienestar físico, social y psicológico”.

Por ello, los vecinos empadronados en alguno de los municipios de la provincia tendrán prioridad. Podrán apuntarse hasta el 8 de junio. En el caso de quedar plazas vacías, se abrirá una segunda convocatoria para los vecinos de Zaragoza capital.

Los interesados seleccionarán en sus solicitudes el balneario donde desean disfrutar de su estancia. Tras la adjudicación, los beneficiarios deberán ponerse en contacto con el balneario para gestionar la reserva y elegir las fechas.

La jefa del servicio de Bienestar Social de la DPZ, Yolanda Morales, ha explicado que para agilizar el proceso y adaptarlo a las necesidades y demandas de los usuarios, los beneficiarios de las ayudas pagarán el alojamiento en el propio balneario.

Estancias enfocadas al bienestar y la salud

Las estancias, que deben ser de 5 días y 4 noches con pernocta en régimen de pensión completa, incluyen un reconocimiento médico personalizado a la llegada y seguimiento médico durante el tratamiento.

Al igual que en años anteriores, los balnearios facilitarán la atención sanitaria de ATS.

“Desde la Diputación de Zaragoza llevamos años ofreciendo este programa con el que contribuimos a fomentar el envejecimiento activo de los vecinos de nuestros pueblos, promocionando su autonomía y promoviendo al mismo tiempo la prevención y el estímulo social y mental”, ha resaltado Trébol.

Los beneficiarios podrán usar sus bonos termales en el Balneario Alhama de Aragón, el Balneario La Virgen, el Balneario Termas Pallarés y el Balneario Paracuellos de Jiloca.