El PSOE critica la ausencia de Azcón y Chueca en el Ibercaja Estadio: "Solo quieren al Real Zaragoza para fotos y negocios"

La secretaria general del PSOE en Zaragoza, Teresa Ladrero, ha criticado duramente la ausencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el palco del Ibercaja Estadio durante el decisivo encuentro frente al Sporting de Gijón, en uno de los momentos más dramáticos que ha vivido el Real Zaragoza en toda su historia reciente.

Los socialistas consideran "inadmisible" que "quienes durante años han utilizado al Real Zaragoza como escaparate político desaparezcan precisamente ahora, cuando el club atraviesa una situación límite y la afición vive con angustia el riesgo real de caer a una categoría impropia de la historia de la entidad".

"El señor Azcón y la señora Chueca son especialistas en aparecer para la foto cuando las cosas van bien, como hicieron la semana pasada en el baloncesto femenino, pero cuando llegan las dificultades se esconden y abandonan a la afición zaragocista", ha afirmado la también vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero.

Ha recordado además que Jorge Azcón "convirtió al Real Zaragoza en una de sus principales operaciones políticas" desde su llegada a la alcaldía de Zaragoza en 2019. "No podemos olvidar que uno de los primeros grandes actos institucionales de Azcón como alcalde fue la firma del convenio con el entonces presidente del Real Zaragoza, para impulsar la reforma del estadio y una concesión y explotación de usos terciarios como hostelería y conciertos a 75 años que comprometía a la ciudad durante décadas", ha señalado.

Una operación "sin coste"

Desde el PSOE recuerdan que aquel proyecto fue presentado públicamente como "una operación sin coste para los ciudadanos", pero la realidad ha sido "muy distinta" tras el cambio accionarial del club, la llegada del grupo inversor estadounidense de Jorge Más y la construcción del estadio modular.

"Lo que iba a ser un proyecto impecable y sin coste ha terminado convirtiéndose en una enorme carga económica y financiera para las instituciones públicas aragonesas. La Cámara de Cuentas de Aragón advierte de las numerosas irregularidades contables en el proyecto de la Nueva Romareda y, casualmente, quienes impulsaron toda esta operación ya no aparecen por el campo modular", ha lamentado Ladrero.

"En 2019, el anteproyecto decía que la reforma costaría 75-80 millones; en 2022, con el proyecto se subió a 140 millones; en 2025, el Ayuntamiento lo valoró en 160 millones y en la actualidad la Cámara de Cuentas lo cifra en 173 millones. Al final, en 2030, la construcción del estadio terminará superando holgadamente los 200 millones de euros, a costa de los bolsillos de todos los aragoneses, para que lo exploten desde el círculo más próximo al presidente Azcón", ha expresado Ladrero.

Los socialistas consideran especialmente grave que Azcón y Chueca hayan "optado" por ausentarse precisamente en un partido "decisivo" para el futuro deportivo del club, "mientras que otros representantes institucionales sí mostraron su apoyo al equipo y a la afición".

"El PSOE estuvo donde tenía que estar. El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, acudió al partido para acompañar al club y a la afición zaragocista en un momento muy duro, junto al director general del Real Zaragoza, Fernando López. Porque apoyar al Real Zaragoza no puede consistir únicamente en hacerse fotografías cuando conviene políticamente", ha añadido.

"Al señor Azcón y a la señora Chueca no les preocupa realmente el fútbol ni la afición zaragocista. Lo que les interesaba era impulsar una gran operación urbanística y sacar rendimiento político mientras sus círculos próximos participaban de la construcción y explotación del nuevo estadio. Ahora que el equipo está sufriendo y la afición está angustiada, desaparecen cobardemente", ha concluido Teresa Ladrero.

El PSOE de Zaragoza ha reclamado finalmente "más transparencia, más responsabilidad institucional y menos propaganda" en torno al futuro del Real Zaragoza y del proyecto del nuevo estadio, insistiendo en que la ciudad y Aragón "merecen conocer el verdadero coste económico y financiero de unas decisiones que condicionarán a varias generaciones de zaragozanos".

"Mezquindad"

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Elena Allué, ha lamentado la "mezquindad" del PSOE de Aragón, "que está deseando que el Real Zaragoza baje de categoría para intentar así sacar algo de rédito político".

Allué ha respondido así a las manifestaciones formuladas hoy por Teresa Ladrero, "a la que sus múltiples ocupaciones como alcaldesa, diputada autonómica y vicepresidenta de la DPZ, han debido impedirle recordar cuándo comenzaron los problemas del Real Zaragoza. Fue con la llegada de Agapito Iglesias, en una operación política articulada por el PSOE que llevó a la presidencia del club a un ex consejero del Gobierno socialista de Marcelino Iglesias".

En este sentido, Allué ha señalado que, "quizás ahora que la señora Ladrero se siente tan cómoda con el PSOE de Iglesias y lo tiene tan cerca, puede aprovechar para que el expresidente socialista le explique todo el entramado de aquella operación política, que ya sabemos cómo acabó en lo que Agapito Iglesias se refiere".

Además, la portavoz adjunta del PP ha recordado a Teresa Ladrero que "fue el PSOE quien puso todo su empeño para impedir que fructificase la primera operación para financiar el nuevo campo de fútbol".

"El PSOE ha intentado siempre boicotear cualquier proyecto para construir un nuevo campo. Una vez más confunde deporte con política, en una muestra clara de la desorientación política de un partido que está hasta las trancas de corrupción, prostitución y que es capaz de intentar hacer ruido con lo que sea para sacar la cabeza del lodazal en el que está inmerso", ha criticado.

"Acorralados por las orgías de Abalos, aprovechan la mala situación deportiva del club para atacar a Jorge Azcón. Vuelven a demostrar que el Real Zaragoza les importa muy poco y que no entienden que el descenso del equipo sería un drama deportivo, sentimental y social para muchos aragoneses, pero esto no es una operación política aunque se empeñen, eso fue lo que hicieron ellos, así de triste y así de claro", ha concluido Allué.