Los comercios de uno de los barrios más peligrosos de Zaragoza piden más seguridad, limpieza y dinamización

El barrio de Delicias de Zaragoza no para de ser noticia y no por algo bueno. En las últimas semanas se han visto rodeados de varios robos con violencia en locales del barrio zaragozano.

Ante estos últimos hechos, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, se ha reunido con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la calle de Las Delicias, Sandra Sanz.

Los casos de "inseguridad" a su juicio se debe a una "degradación muy importante": “No podemos generalizar pero todos estos robos y esta situación que se vive en el barrio de las Delicias, como también en otros barrios, es consecuencia de una inmigración ilegal, descontrolada, que no viene ligada al trabajo y que está generando situaciones de convivencia muy complicadas”, ha indicado.

Si bien, Torres ha expresado que desde Vox "ponemos en valor todos aquellos inmigrantes que vienen a trabajar, colaborar y a sumar en el estado de bienestar, a aceptar nuestras costumbres y nuestras tradiciones".

Según ha señalado, los comerciantes le han trasladado que "necesitan seguridad, limpieza y apoyo de las instituciones". Por ello, la portavoz de Vox ha mostrado su compromiso para "apoyarles en todo lo que sea necesario".

“Desde el Ayuntamiento de Zaragoza hace tiempo que tenemos una preocupación con el tema de la seguridad y se ha conseguido ampliar la presencia de Policía Local", ha señalado. Por lo que se ha comprometido "a meter prisa con esa partida que Vox introdujo en los presupuestos del Ayuntamiento en el año 2026 y ya en el año 2025 con las cámaras de seguridad”.

Asimismo, Torres ha hecho referencia a la reincidencia como elemento común en la delincuencia que sufre este barrio.

“Hay que incrementar las penas ligadas a la reincidencia, pero sobre todo hay que controlar más nuestras fronteras, tenemos que ver quién llega a nuestro país, quién llega a nuestras ciudades. La inmigración, sin ninguna duda”, ha expresado.

En esta misma línea ha señalado que "las personas que quieren venir a nuestro país tienen que venir con un contrato de trabajo y, como se ha hecho en otras regularizaciones masivas, tienen que venir de la mano del empleador con un contrato de trabajo, me da igual que vengan de la mano del empleador en el mundo rural que que vengan en la ciudad de Zaragoza”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de esta zona de Delicias, Sandra Sanz, ha recalcado que “desde el principio hemos pedido desde la Junta Directiva el pilar de la seguridad, siempre nos hemos sustentado en lo mismo, en la seguridad, en la limpieza, porque una cosa lleva un poco a la otra".

Además ha resaltado que otro de los pilares para revertir la situación es la dinamización de calle: "Si se dinamiza la calle al final acabamos invitando a gente del resto de Zaragoza a que nos visite y vea qué es lo que ofrece la Calle Delicias”.